কাতার বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠক
চলতি বছরের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করেছে কাতার বন্ধুসভা। সম্প্রতি দোহার একটি স্থানীয় রেস্টুরেন্টে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সভাপতি শাকিল আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রিফাত। বৈঠকে ২০২৬ সালের বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা ও সাংগঠনিক কার্যক্রমের জোরদারকরণ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। এ ছাড়া সংগঠনের আগামী কর্মসূচি ও কার্যক্রমের বাস্তবায়ন এবং সার্বিক উন্নয়ন নিয়েও বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে একযোগে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বন্ধুরা। তাঁরা বিশ্বাস করেন, এ ধরনের সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত বৈঠক আগামী দিনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল এবং সংগঠনের অভ্যন্তরীণ কার্যক্রমে শক্তি বৃদ্ধি করবে।
বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা তামিম রায়হান ও আবজল আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সত্য রায় ও ইব্রাহিম মাহমুদ, সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জিহাদ, অর্থ সম্পাদক মতিউর রহমান, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক জিয়াউর হক, সাংস্কৃতিক সম্পাদক সাইফুল সানি, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন, ম্যাগাজিন সম্পাদক গালিফ হাসান ও কার্যনির্বাহী সদস্য মোহাম্মদ জনি।
সাধারণ সম্পাদক, কাতার বন্ধুসভা