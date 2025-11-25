বিতর্কে আগ্রহ আশাজাগানিয়া

ভৈরব বন্ধুসভা
বিতর্কে আগ্রহ আশাজাগানিয়া
আটটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণে ভৈরবে চলছে স্কুল পর্যায়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা। একই সঙ্গে স্কুল পর্যায়ে চলছে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতা ২০২৫। ভৈরব বন্ধুসভার উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতার বিতর্ক পর্বে এরই মধ্যে প্রথম রাউন্ড ও সেমিফাইনাল রাউন্ড শেষে ফাইনালে উঠেছে ভৈরব আইডিয়াল স্কুল ও ব্লু বার্ড স্কুলের বিতার্কিক দল।
১ নভেম্বর ব্লু বার্ড স্কুলে সাধারণ জ্ঞান প্রতিযোগিতার প্রথম রাউন্ড হয় লিখিত পরীক্ষার মাধ্যমে। এমসিকিউ পদ্ধতিতে দুটি গ্রুপে ভাগ হয়ে পরীক্ষায় অংশ নেয় উপজেলার ১৭টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ১৪৭ শিক্ষার্থী। তাদের মধ্যে ২৫ জনকে ফাইনাল রাউন্ডের জন্য মনোনীত করা হয়। প্রতিযোগিতা দুটির ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে বার্ষিক পরীক্ষা শেষে ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে।
গত ২৩ অক্টোবর বিতর্ক প্রতিযোগিতার শুরু হয়। প্রথম আলোর ভৈরব অফিসে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন ভৈরব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) শবনম শারমিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন আল ইনসাফ স্পেশালাইজড হসপিটালের অধ্যাপক রাশেদ আলম চৌধুরী।
ইউএনও শবনম শারমিন বিতর্ক আয়োজনের প্রশংসা করে বলেন, ‘বিতর্ক শুধু প্রতিযোগিতা নয়, এটি ব্যক্তিত্ব গঠনের একটি শিক্ষণীয় মাধ্যম। কয়েক বছর আগে থেকে ভৈরব বন্ধুসভা এই কঠিন কাজটি করে চলেছে। বিতর্কে আগ্রহ আশাজাগানিয়া। নিশ্চয়ই এই আয়োজনের ইতিবাচক প্রভাব আমাদের উপকারে আসবে।’
বিতর্ক ও সাধারণ জ্ঞান আয়োজনের পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছে আল ইনসাফ স্পেশালাইজড হসপিটাল। হাসপাতালটির ব্যবস্থাপনা পরিচালক অধ্যাপক রাশেদ আলম চৌধুরী আয়োজনের পরিচ্ছন্নতা দেখে মুগ্ধ হন। এ ধরনের শিক্ষামূলক আয়োজনে তাঁর সহযোগিতা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন।
বিতর্কে অংশ নেওয়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো হলো সরকারি কাদির বখস পাইলট মডেল হাইস্কুল, বাংলাদেশ রেলওয়ে উচ্চবিদ্যালয়, আফছর উদ্দিন উচ্চবিদ্যালয়, বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল, ভৈরব উদয়ন স্কুল, ব্লু বার্ড স্কুল, ভৈরব আইডিয়াল স্কুল ও গাজীপুর শাহীন ক্যাডেট একাডেমি। বিতর্ক প্রতিযোগিতা উপকমিটির আহ্বায়ক হিসেবে কাজ করছেন বন্ধু রিফাত হোসেন।
বিতর্ক প্রতিযোগিতার প্রতিটি পর্ব ভৈরব বন্ধুসভার ফেসবুক পেজ থেকে লাইভ সম্প্রচার হয়। প্রতিটি পর্বের গড় ভিউ ২১ হাজার ৩৫০। লাইভ সম্প্রচারে কারিগরি সহযোগিতা দেন ভৈরব বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি নাহিদ হোসাইন ও অর্থ সম্পাদক আনাস খান।
সভাপতি, ভৈরব বন্ধুসভা