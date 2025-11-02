ডিসেম্বরেই জাতীয় বন্ধু সমাবেশ

জাতীয় পর্ষদের ১৪তম কার্যনির্বাহী সভা
ডিসেম্বরেই জাতীয় বন্ধু সমাবেশ
দীর্ঘ পাঁচ বছর অপেক্ষার পর অবশেষে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাতীয় বন্ধু সমাবেশ। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে গাজীপুরের মৌচাকে জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণকেন্দ্রে এটি অনুষ্ঠিত হবে। ৩০ অক্টোবর রাতে ভার্চ্যুয়ালি অনুষ্ঠিত বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের ১৪তম কার্যনির্বাহী সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। একই সঙ্গে বন্ধু সমাবেশ আয়োজনে বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে।
জাতীয় পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিকের সঞ্চালনায় শুরুতেই সভাপতি জাফর সাদিক সভার সূচনা করেন। এ সময় বিগত মাসে সারা দেশে অনুষ্ঠিত জাতীয় পর্ষদ ও স্থানীয় বন্ধুসভাগুলোর কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরেন সাধারণ সম্পাদক।
সভায় বন্ধু সমাবেশ আয়োজন–সংক্রান্ত কয়েকটি বাস্তবায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিগুলো হলো উদ্যাপন পর্ষদ, স্পনসর কমিটি, রেজিস্ট্রেশন কমিটি, মেডিকেল টিম ও ভেন্যু ব্যবস্থাপনা। এগুলোতে কাজ করবেন জাতীয় পর্ষদ ও ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সদস্যরা। কমিটিগুলো এরই মধ্যে কাজ শুরু করে দিয়েছে। এ ছাড়া আরও কয়েকটি কমিটি গঠন করা হবে। সেগুলোতে জাতীয় পর্ষদ ও মহানগরের পাশাপাশি ঢাকার বাইরের বিভিন্ন বন্ধুসভার আগ্রহী বন্ধুদের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।
জাতীয় বন্ধু সমাবেশে ২০২৫ সালের ‘বর্ষসেরা বন্ধুসভা’, ‘বৃক্ষরোপণে সেরা দশ’, ‘সহমর্মিতার ঈদে সেরা দশ’ সম্মাননা দেওয়া হবে। এবার অংশগ্রহণ করবেন সারা দেশের ২০০০ বন্ধু।
সভায় বন্ধুসভার ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্যাপন বিষয়েও আলোচনা করা হয়। এ উপলক্ষে ১৩ নভেম্বর এক আনন্দ উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এ ছাড়া আলোচনা করা হয়—বন্ধুর গান প্রতিযোগিতা ২০২৫-এর সাফল্য, অনার-বন্ধুসভা টেক শোর অগ্রগতি, একটি ভালো কাজ, অনার প্রেজেন্টেস স্মার্ট স্কিল: ফ্রম লার্নিং টু লিডিং কর্মশালা, জাতীয় পর্ষদের উদ্যোগে বিশেষ প্রশিক্ষণ কর্মশালা, স্থানীয় বন্ধুসভার সঙ্গে জাতীয় পর্ষদের সাংগঠনিক বৈঠক, প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে সুধী সমাবেশ ও ম্যাগাজিন তারুণ্য প্রকাশসহ বিভিন্ন বিষয়ে।
সভায় উপস্থিত ছিলেন জাতীয় পর্ষদের উপদেষ্টা সাইদুল আজহার সারোয়ার, উত্তম রয়, সভাপতি জাফর সাদিক, সহসভাপতি রুবাইয়াত সাইমুম চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী ফিরোজ, সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ডা. রেদওয়ান মাহমুদ রেজা, অর্থ সম্পাদক নূর-ই আলম, দপ্তর সম্পাদক তৌহিদ ইমাম, প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক শাকিব হাসান, বইমেলা ও ম্যাগাজিন সম্পাদক খায়রুন নাহার খেয়া, কার্যনির্বাহী সদস্য নাফিউর নুর, আলাদিন আল আসাদ, সৌমেন্দ্র গোস্বামী, ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সভাপতি মাহমুদা মুহসিনা বুশরা ও সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সম্রাট।