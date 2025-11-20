রায়গঞ্জ বন্ধুসভা
বন্ধুসভার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে কুইজ প্রতিযোগিতা
প্রথম আলো রায়গঞ্জ বন্ধুসভার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে শিশুশিক্ষার্থীদের নিয়ে বিশেষ কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে। ১৮ নভেম্বর দুপুরে উপজেলার ধানঘরায় শিশুশিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ইউনিভার্স একাডেমিতে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
প্রতিযোগিতায় প্রতিষ্ঠানটির দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির বাছাই করা ৪৯ জন শিক্ষার্থী অংশ নেয়। প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন ধানঘরা উচ্চবিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিজয় কুমার সাহা। সভাপতিত্ব করেন রায়গঞ্জ বন্ধুসভার সভাপতি আতিকুল ইসলাম।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন একাডেমির শিক্ষক রমিনা খাতুন, জাহাঙ্গীর হাসান, তুষার তালুকদার, রায়গঞ্জ বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক মোস্তফা আলমগীর খান, সাবেক সভাপতি কুড়মালি ভাষার লেখক উজ্জ্বল কুমার মাহাতো, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রাজু আহমেদ, প্রথম আলোর রায়গঞ্জ প্রতিনিধি সাজেদুল আলম প্রমুখ। শেষে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।