উন্নত মানের সবজির বীজ পেয়ে খুশি গোমতী পারের কৃষকেরা

প্রশান্ত কর্মকার
কুমিল্লার গোমতী নদীর চরসহ আশপাশের এলাকাগুলোতে শাকসবজির ফলন বেশ ভালো হয়। তবে উন্নত মানের বীজ সংগ্রহ বা কিনতে না পারায় অনেক গৃহস্থালি কৃষক ও গৃহিণীরা ভালো ফলন থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। উন্নত মানের সবজির বীজ বিতরণের মাধ্যমে এই অঞ্চলের এমন শতাধিক মানুষের মুখে হাসি ফুটিয়েছে কুমিল্লা বন্ধুসভা।

গৃহস্থালি কৃষক ও গৃহিণীদের প্রত্যেককে ছয় প্রকারের সবজির বীজ দেওয়া হয়েছে বিনা মূল্যে। বীজের মধ্যে রয়েছে লাউ, মিষ্টিকুমড়া, ঢ্যাঁড়স, জালি কুমড়া, শিম ও করলা। ২৫ অক্টোবর বেলা ১১টার দিকে কুমিল্লা আদর্শ সদর উপজেলার দক্ষিণ পাঁচথুবী এলাকায় গিয়ে এগুলো বিতরণ করেন বন্ধুসভার সদস্যরা। প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’-এর অংশ হিসেবে এ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

বীজ পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন ষাটোর্ধ্ব মনোয়ারা বেগম। তিনি বলেন, ‘বাড়ির লগে আর গাঙ্গের (নদীর) চরে আমরার খালি জায়গা আছে। কিছু বীজ লাগাইছি। আজকা প্রথম আলো পত্রিকা থাইক্কা বীজ দিসে আমরারে। সবডি বীজ প্যাকেট করা, এইডি দামি বীজ। আমি সবডি বাড়ির লগে লাগাইয়াম। আশা করতাছি ফলন ভালা হইব।’

আমেনা খাতুন নামে আরেক নারী বন্ধুসভার বন্ধুদের দুই মাস পর গিয়ে সবজি আনার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ‘আমাদের বাড়ির পাশে অনেক খালি জায়গা আছে। কিন্তু বীজ ভালো না হলে ফলন ভালো হয় না। আজকে বন্ধুসভার সদস্যরা আমাদের উন্নত মানের বীজ দিয়েছে। প্রতিটি পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত বীজ দিয়েছে তারা। সব বীজ বপন করব।’

শামছু মিয়া নামে গোমতী চরের এক কৃষক বলেন, ‘প্রতিটি বীজই উন্নত মানের। লাল তীর, ব্র্যাকসহ ভালো কোম্পানির ছয় প্রকারের সবজির বীজ পেয়ে আমরা খুশি। এই বীজগুলো থেকে ভালো ফলন এলে কয়েকটি পরিবারের সবজির চাহিদা পূরণ করা সম্ভব হবে।’

কুমিল্লার গোমতী নদীর চরসহ আশপাশের এলাকার গৃহস্থালি কৃষক ও গৃহিণীদের মধ্যে বন্ধুসভার উদ্যোগে উন্নত মানের সবজির বীজ বিতরণ।

সবজির বীজ উপহার দেওয়া প্রসঙ্গে কুমিল্লা বন্ধুসভার সভাপতি অধ্যক্ষ মহিউদ্দিন লিটন বলেন, ‘গোমতী নদীর চরসহ আশপাশের এলাকার অনেক কৃষক ও গৃহিণীরা ভালো বীজ না পেয়ে বাড়ির পাশের পতিত জায়গায় শাকসবজির উৎপাদন করতে পারেন না। আমরা শতাধিক পরিবারকে ভালো মানের প্যাকেটজাত বীজ দিয়েছি। ছয় প্রকারের সবজির প্রতিটি বীজ উচ্চফলনশীল। আশা করছি এর মাধ্যমে পরিবারগুলো উপকৃত হবে। অনেকে নিজেদের পরিবারের চাহিদা মিটিয়ে কিছু সবজি বিক্রি করতে পারবেন বলেও আশা করছি।’

এ সময় প্রথম আলোর কুমিল্লা প্রতিনিধি আবদুর রহমান, আঞ্চলিক ব্যবস্থাপক মাসুদ রানা জুয়েল, কুমিল্লা বন্ধুসভার সহসভাপতি শামসুজোহা মৃদুল, সাধারণ সম্পাদক প্রশান্ত কর্মকার, সাংগঠনিক সম্পাদক হানিফ মোছাব্বীরসহ অন্য বন্ধুরা উপস্থিত ছিলেন।

