‘পারস্য ও অন্যান্য’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর

‘পারস্য ও অন্যান্য’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর
ড. এ কে এম শাহনাওয়াজের প্রাচীন সভ্যতা সিরিজের ‘পারস্য ও অন্যান্য’ বই নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ৬ অক্টোবর বিকেলে বন্ধুসভা অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্রের মূল আলোচনায় দপ্তর সম্পাদক উৎস আসেফ বলেন, পারস্য সভ্যতায় উঠে এসেছে পারস্য জাতির উৎপত্তির ইতিহাস, রাজ্য থেকে সাম্রাজ্য বিস্তার, পারস্য সম্রাট প্রথম কাইরাস ও মহান দারিয়ুসের শাসন, তাঁদের অসাধারণ প্রশাসনিক নীতি এবং নতুন ধর্মের উদ্ভবের কথা। পারস্য জাতি ছিল ক্রমে বিস্তৃত হতে থাকা একটি শক্তিশালী জাতি। কাইরাসের মৃত্যুর পর কিছু রাজ্য বিদ্রোহ করলেও পরবর্তীকালে দারিয়ুসের বিচক্ষণ নেতৃত্বে পারস্য সাম্রাজ্য আরও ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়।
‘এ সময়ে সড়কপথ ও জলপথের উন্নয়ন ঘটে। পারস্য সভ্যতায় জরাস্টার নামের এক মহাপুরুষের হাতে নতুন ধর্মের উদ্ভব ঘটে, যার দেবতা ছিলেন আহুরামাজদা এবং ধর্মগ্রন্থ ছিল “আবেস্তা”। পারস্য সভ্যতায় অপূর্ব ভাস্কর্য নির্মিত হতো এবং পারস্য যোদ্ধারা ছিলেন অসাধারণ বীরত্বের অধিকারী। পাশাপাশি লিডিয়া, হিট্টাইট ও ফিনিশীয় সভ্যতার বিষয়েও আলোচনা উঠে আসে।’
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা শফিকুল আলম ও আনোয়ার হোসেন, সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম, সহসভাপতি ফারহা উলফাৎ রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান, বন্ধু রামিজ আহমেদসহ অন্যরা।
