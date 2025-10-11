‘নিজে সৎ থাকবেন, নিজের বিবেক দিয়ে পরিচালিত হবেন’

দিনাজপুরে ‘স্মার্ট স্কিলস: ফ্রম লার্নিং টু লিডিং’ কর্মশালা
‘নিজে সৎ থাকবেন, নিজের বিবেক দিয়ে পরিচালিত হবেন’
নিজেদের ভেতরের সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সমাজ ও কর্মজীবনে নেতৃত্বের ভূমিকা নিতে প্রস্তুত হচ্ছেন তরুণেরা। সেই প্রস্তুতির অংশ হিসেবে দিনাজপুরের হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (হাবিপ্রবি) অডিটরিয়ামে বন্ধুসভার আয়োজনে শুরু হয়েছে অনার প্রেজেন্টস ‘স্মার্ট স্কিলস: ফ্রম লার্নিং টু লিডিং’ শীর্ষক দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা। নেতৃত্ব, যোগাযোগ, প্রেজেন্টেশন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও বিতর্কের মতো বাস্তব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা অর্জনের সুযোগ পাচ্ছেন উত্তরাঞ্চলের আড়াই শতাধিক তরুণ।
আজ শনিবার সকাল সাড়ে নয়টায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে কর্মশালার উদ্বোধন করা হয়। এ সময় জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এরপর বন্ধুসভার থিম সংয়ের ছন্দে নৃত্য পরিবেশন করেন দিনাজপুর বন্ধুসভার একদল বন্ধু।
কর্মশালার উদ্বোধনী পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন হাবিপ্রবির উপাচার্য মো. এনামউল্যা। অংশগ্রহণকারী সবাইকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের চেতনা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না। এই চেতনা ধারণা করে এগিয়ে যেতে হবে। খেয়াল রাখবেন আপনাদের যাতে কেউ ভুল পথে নিয়ে যেতে না পারে। নিজে সৎ থাকবেন, নিজের বিবেক দিয়ে পরিচালিত হবেন।’
বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিকের সঞ্চালনায় এই পর্বে আরও বক্তব্য দেন অনার বাংলাদেশের হেড অব মার্কেটিং মো. ফারুক রহমান, বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক ও নির্বাহী সভাপতি মৌসুমী মৌ। এর আগে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন প্রথম আলো দিনাজপুর প্রতিনিধি রাজিউল ইসলাম।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন হাবিপ্রবির সহ–উপাচার্য মো. শফিকুল ইসলাম সিকদার, ট্রেজারার এম জাহাঙ্গীর কবির, রেজিস্ট্রার মো. আবু হাসান, প্রক্টর মো. শামসুজ্জোহা, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা বিভাগের পরিচালক এস এম এমদাদুল হাসান।
অনার বাংলাদেশের সৌজন্যে বন্ধুসভার বন্ধুদের দক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে এ কর্মশালার আয়োজন করেছে বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ। সহযোগিতায় রয়েছে হাবিপ্রবি ও দিনাজপুর বন্ধুসভা। কর্মশালায় অংশ নিয়েছেন হাবিপ্রবি, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, সৈয়দপুর, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, রংপুর, পঞ্চগড় ও লালমনিরহাট বন্ধুসভার বন্ধুরা।
কর্মশালায় ‘নেতৃত্ব ও যোগাযোগ’ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবেন আবুল খায়ের গ্রুপের মিডিয়া রিলেশন অ্যান্ড কমিউনিকেশন হেড রাফে সাদনান আদেল, বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের নির্বাহী সভাপতি মৌসুমী মৌ প্রশিক্ষণ দেবেন ‘প্রেজেন্টেশন স্কিল’ বিষয়ে, ‘ডিবেট ফর কমিউনিকেশন অ্যান্ড প্রেজেন্টেশন’ বিষয়ে কথা বলবেন বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি জাফর সাদিক, ‘ক্যাম্পাস টু ক্যারিয়ার’ বিষয়ে আলোচনা করবেন বিডিজবস লিমিটেডের হেড অব প্রোগ্রামস মোহাম্মদ আলী ফিরোজ, বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক আলোচনা করবেন ‘এআই ফর ইয়ুথ’ বিষয়ে এবং অনার বাংলাদেশ-সম্পর্কিত বিশেষ কুইজ পরিচালনা করবেন প্রতিষ্ঠানটির হেড অব মার্কেটিং মো. ফারুক রহমান। কর্মশালা সঞ্চালনা করবেন ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সম্রাট।