চাকরি ও ক্যারিয়ার মেলায় স্বেচ্ছাসেবক হলেন বন্ধুসভার বন্ধুরা

ময়মনসিংহ বন্ধুসভা
চাকরি ও ক্যারিয়ার মেলায় স্বেচ্ছাসেবক হলেন বন্ধুসভার বন্ধুরা
চাকরিপ্রার্থীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি এবং ক্যারিয়ার বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত হয় ‘চাকরি ও ক্যারিয়ার মেলা ২০২৫’। গত ২৮ অক্টোবর দিনব্যাপী নগরীর জয়নুল আবেদিন উদ্যানের বৈশাখী মঞ্চে এটি অনুষ্ঠিত হয়। মেলায় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছেন ময়মনসিংহ ও জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার বন্ধুরা।
বিডিজবস লিমিটেডের উদ্যোগে এ মেলায় উপস্থিত ছিলেন প্রতিষ্ঠানটির হেড অব প্রোগ্রামস মোহাম্মদ আলী ফিরোজ ও ম্যানেজার আবু হাসান। মোহাম্মদ আলী ফিরোজ বলেন, ‘আমাদের লক্ষ্য তরুণ প্রজন্মকে চাকরির বাজারে প্রতিযোগিতামূলকভাবে প্রস্তুত করা। এই মেলায় অংশগ্রহণকারীরা সরাসরি প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছেন, মক ইন্টারভিউ ও সেমিনারের মাধ্যমে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করছেন। আশা করি, তারা এসব দক্ষতা ভবিষ্যতে কর্মজীবনে ব্যবহার করতে পারবে। মেলায় ইতিমধ্যেই তাৎক্ষণিকভাবে ৪১ জনকে চাকরির সুযোগ দেওয়া হয়েছে, যা শিক্ষার্থীদের জন্য বড় প্রেরণা।’
মেলায় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে দায়িত্ব পালন করা ময়মনসিংহ বন্ধুসভার বন্ধু অনিক চন্দ্র দাস বলেন, ‘এখানে সরাসরি চাকরিদাতাদের সঙ্গে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি। মক ইন্টারভিউ ও সেমিনারের মাধ্যমে নিজেকে প্রস্তুত করার কৌশল শিখতে পেরেছি। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের স্টলে যাওয়া ও সরাসরি প্রশ্ন করার মাধ্যমে ধারণা পেয়েছি, চাকরির বাজারে কোন দক্ষতা বেশি প্রয়োজন। এমন আয়োজন তরুণ প্রজন্মকে আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে বিশেষভাবে সহায়ক।’
জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার বন্ধু আবু তাহের অনুভূতি প্রকাশ করে বলেন, ‘আমি বিদেশে পড়াশোনা ও প্রফেশনাল কোর্স সম্পর্কে জানতে পেরেছি। মেলার বিভিন্ন সেশন আমাকে আমার আগ্রহ ও ক্যারিয়ার পরিকল্পনা নিয়ে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছে। এটি শুধু চাকরির সুযোগ নয়, বরং আত্মোন্নয়নের একটি বড় প্ল্যাটফর্ম।’
ময়মনসিংহ বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান বলেন, ‘মেলার মাধ্যমে শুধু চাকরির সুযোগ সৃষ্টি হয়নি, বরং তরুণদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, ক্যারিয়ার পরিকল্পনায় স্পষ্টতা, প্রফেশনাল দক্ষতা উন্নয়ন এবং উদ্যোক্তা মনোভাব গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ক্যারিয়ার মেলায় শুধু ক্যারিয়ার–বিষয়ক তথ্যসমৃদ্ধ করার পাশাপাশি জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সঙ্গে ময়মনসিংহ বন্ধুসভার বন্ধুদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। বন্ধুদের স্বতঃস্ফূর্ততা চাকরি মেলাকে বন্ধুমেলায় পরিণত করেছে।’
মেলায় স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে কাজ করেছেন ময়মনসিংহ বন্ধুসভার সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান, সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসান, বন্ধু শাহাদাত হোসেন, অনিক চন্দ্র দাস, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সভাপতি আকিব হোসেন, বন্ধু সাজিয়া আক্তার, মুরসালিন আহমেদ, আবু তাহের, ফিমা আক্তার, রুবেল মিয়া ও হাসান মাহমুদ।
সভাপতি, ময়মনসিংহ বন্ধুসভা