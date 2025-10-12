কার্যক্রম

রাঙ্গাটুঙ্গীর মাঠে ফুটবল ও আনন্দের সকাল

লেখা:
শবনম মুস্তারিন
কিশোর আলোর ১২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ঠাকুরগাঁও জেলার রানীশংকৈল উপজেলার রাঙ্গাটুঙ্গী মহিলা ফুটবল একাডেমির খুদে খেলোয়াড়দের উপহার দিচ্ছেন কিশোর আলোর সম্পাদক ও প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক আনিসুল হক। রানীশংকৈল, ঠাকুরগাঁও, ৭ অক্টোবরছবি: মঈনুল ইসলাম

সকালের নরম রোদে ঝলমল করছে ঠাকুরগাঁওয়ের রানীশংকৈল উপজেলার রাঙ্গাটুঙ্গী গ্রামের জঙ্গলবিলাশ মাঠ। সবুজ ঘাসের ওপর সারি সারি ছোট ছোট মেয়ে—কারও পায়ে ফুটবল, কেউ–বা হাসতে হাসতে দৌড়াচ্ছে। এরা রাঙ্গাটুঙ্গী ইউনাইটেড মহিলা ফুটবল একাডেমির খুদে ফুটবলার। ৭ অক্টোবর, মঙ্গলবারের সকালটা ছিল তাদের জন্য বিশেষ এক মুহূর্ত।

কিশোর আলো সম্পাদক আনিসুল হকের নেতৃত্বে পত্রিকাটির একদল কর্মী মাঠে আসেন খুদে ফুটবলারদের সঙ্গে দেখা করতে। তাদের দেখে মাঠজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে উৎসবের আমেজ। এ সময় আনিসুল হককে ফুলেল সংবর্ধনা জানান দিনাজপুর বন্ধুসভার বন্ধুরা।

এরপর শুরু হয় আনন্দঘন আয়োজন। একাডেমির ফুটবলারদের অংশগ্রহণে ফুটবল নিয়ে নানা খেলা হয়। কেউ বল নিয়ে গোলের দিকে ছুটছে, কেউ নাচে মেতে উঠেছে। আনন্দে মুখরিত হয়ে ওঠে পুরো মাঠ। কিশোর আলোর পক্ষ থেকে খেলোয়াড় বৃত্তিসহ উপহার হিসেবে দেওয়া হয় টি-শার্ট ও স্বাস্থ্য সুরক্ষাসামগ্রী।

রাঙ্গাটুঙ্গী ইউনাইটেড মহিলা ফুটবল একাডেমির পরিচালক তাজুল ইসলাম বলেন, ‘আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। কিশোর আলো থেকে পাওয়া এই বৃত্তি আমাদের সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করবে।’

আনিসুল হককে ফুলেল সংবর্ধনা জানান দিনাজপুর বন্ধুসভার বন্ধুরা
ছবি: বন্ধুসভা

দিনাজপুর বন্ধুসভার উপদেষ্টা রাজিউল ইসলাম বলেন, ‘রাঙ্গাটুঙ্গীর মেয়েরা শুধু ফুটবল খেলছে না, তারা দেশের অন্য মেয়েদের আত্মবিশ্বাস ও স্বপ্ন দেখার সাহস জোগাচ্ছে।’

এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাঙ্গাটুঙ্গী ইউনাইটেড মহিলা ফুটবল একাডেমির কোচ সুগা মুরমু, দিনাজপুর বন্ধুসভার সভাপতি শবনম মুস্তারিন, বন্ধু আরিয়ানা সাবা, বিপ্লব চন্দ্র রায়, রাকিব হোসেন, মনোরঞ্জন সিংহসহ কিশোর আলো পরিবারের সদস্যরা।

সভাপতি, দিনাজপুর বন্ধুসভা

