কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভার নতুন কমিটির পরিচিতি সভা
কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভার ২০২৬ কার্যনির্বাহী কমিটির পরিচিতি পর্ব ও দায়িত্ব বণ্টন উপলক্ষে এক বিশেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ৪ জানুয়ারি কলেজ ক্যাম্পাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় নবগঠিত কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া এবং শহীদ শরিফ ওসমান হাদির স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।
সভায় কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভার উপদেষ্টারা নবনির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও কার্যকর ও গতিশীল করার বিষয়ে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। উপস্থিত ছিলেন উপদেষ্টা রুমানা আক্তার ও শারমিন সিদ্দিকা লিমা।
২০২৬ সালের জন্য কার্যনির্বাহী কমিটির বিভিন্ন পদে দায়িত্ব বণ্টন এবং প্রত্যেক সদস্যকে নিজ নিজ দায়িত্ব নিষ্ঠা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে পালনের আহ্বান জানানো হয়। উপদেষ্টারা বন্ধুসভার আদর্শ, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও স্বেচ্ছাসেবামূলক কার্যক্রমে সক্রিয় ভূমিকা রাখার গুরুত্ব তুলে ধরেন।
আলোচনা শেষে পারস্পরিক সহযোগিতা, ঐক্য ও নিষ্ঠার মাধ্যমে কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভাকে আরও শক্তিশালী ও কার্যকর সংগঠনে পরিণত করার প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়।
সভাপতি, কক্সবাজার সিটি কলেজ বন্ধুসভা