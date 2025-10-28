নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার পাঠচক্রে নাটক ‘ডাকঘর’

নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার পাঠচক্রে নাটক ‘ডাকঘর’
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাটক ‘ডাকঘর’ বই নিয়ে পাঠচক্র করেছে নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভা। ২৪ অক্টোবর বিকেলে প্রথম আলো নারায়ণগঞ্জ অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
বইটি যৌথভাবে পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক মৌন লাকি ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অর্পিতা হোসেন। মূল আলোচনা করেন সভাপতি নয়ন আহমেদ।
নয়ন আহমেদ বলেন, ‘গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অসুস্থ বালক অমল ঘরবন্দী। বাইরের খোলা জগৎ, মানুষের জীবনযাত্রা এবং প্রকৃতির প্রতি তার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এই নাটকের প্রধান সুর। এই আকাঙ্ক্ষাই শেষ পর্যন্ত জাগতিক বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তি বা স্বাধীনতার প্রতীকরূপে প্রকাশিত হয়। অমলের মৃত্যু এখানে কোনো ট্র্যাজেডি নয়, বরং তাকে জীবনের সমস্ত দুঃখ-কষ্ট ও শারীরিক সীমাবদ্ধতা থেকে মুক্তি এনে দেয়। এই মুক্তি আত্মার জাগতিক বন্ধন ছিন্ন করে পরমাত্মার দিকে যাত্রা বা এক নতুন উপলব্ধির জগতে প্রবেশ। সংক্ষেপে, “ডাকঘর” নাটকটি দেহ ও জীবনের বন্ধন থেকে আত্মার মুক্তি ও সুদূরের প্রতি চিরন্তন আকাঙ্ক্ষার একটি রূপকধর্মী প্রকাশ।’
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধু আল ইমরান, সাদিয়া আক্তারসহ অন্য বন্ধুরা।