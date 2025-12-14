চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
শিক্ষা ছাড়া নারী ও সমাজের প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়
‘নারীদের শৃঙ্খল মুক্তির লড়াইয়ে বেগম রোকেয়া আজও অনুপ্রেরণার অংশ। চিন্তাচেতনায় আজকের যুগেও বাংলাদেশে নারী নেত্রীদের চেয়ে তিনি ছিলেন অনেক সাহসী ও অগ্রসর। বেগম রোকেয়াকে আমাদের গভীরভাবে পাঠ করা দরকার।’
চাঁপাইনবাবগঞ্জে বেগম রোকেয়া দিবস উপলক্ষে আয়োজিত আলোচনা সভায় এ কথা বলেন বক্তারা। ৯ ডিসেম্বর বিকেলে জেলা স্কাউটস ভবনের গোলাম রশিদ মিলনায়তনে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাগো নারী বহ্নিশিখা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা যৌথভাবে এটির আয়োজন করে।
বন্ধুসভার সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম ও জাগো নারী বহ্নিশিখার সভাপতি ফারুকা বেগমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার উপদেষ্টা আনোয়ার হোসেন, আজিজুর রহমান, জাগো নারী বহ্নিশিখার সাধারণ সম্পাদক মনোয়ারা খাতুন, বাংলাদেশ স্কাউটস চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সহকারী কমিশনার আশরাফুল আম্বিয়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার সহসভাপতি ফারাহ উলফাৎ রহমান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ নাফিউল হাসান, অর্থ সম্পাদক আলীউজ্জামান নূর, প্রশিক্ষণ সম্পাদক উম্মে কুলসুম, বন্ধু শাহানিনা প্রামাণিক, সাবরিন আখতার, জাগো নারী বহ্নিশিখার সদস্য শাহনাজ রুমি, লিপি রায় প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, ‘বেগম রোকেয়ার জীবন ও আদর্শ থেকে আমাদের শেখার অনেক কিছু রয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা ছাড়া নারী ও সমাজের প্রকৃত মুক্তি সম্ভব নয়। তাই আমাদের প্রথম করণীয় হলো নারীশিক্ষা নিশ্চিত করা এবং মেয়েদের পড়াশোনায় উৎসাহ দেওয়া। একই সঙ্গে সমাজে প্রচলিত কুসংস্কার, নারী-পুরুষ বৈষম্য ও বাল্যবিবাহের মতো অন্যায়ের বিরুদ্ধে সচেতন ও প্রতিবাদী হওয়া। বেগম রোকেয়ার মতো আত্মমর্যাদাবোধ, নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধকে ধারণ করে আমাদের চিন্তা ও আচরণ গড়ে তুলতে হবে। পাশাপাশি লেখালেখি, মতপ্রকাশ ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সমাজকে আলোকিত করার চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই বেগম রোকেয়ার আদর্শ অনুসরণ করে আমরা একটি ন্যায়ভিত্তিক ও সমতার সমাজ গড়ে তুলতে পারব।’
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা আব্দুস সাত্তার, সহসভাপতি মো. আসাদুজ্জামান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক সাঈদ মাহমুদ, কার্যনির্বাহী সদস্য আহমেদ ওয়ালিদ, বন্ধু মরিয়ম মুক্ত, রামিজ আহমেদ, মুশফিক মাহাদীসহ অন্যরা।
সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা