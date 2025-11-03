ট্রেনযাত্রায় মানবতার রং আর জীবনের চমক ‘কিছুক্ষণ’

সিলেট বন্ধুসভা
ট্রেনযাত্রায় মানবতার রং আর জীবনের চমক ‘কিছুক্ষণ’
নন্দিত লেখক হুমায়ূন আহমেদ সব সময়ই পাঠককে চমকে দিতে ভালোবাসতেন। তাঁর ছোট আকারের উপন্যাস ‘কিছুক্ষণ’ তেমনি এক ভিন্নধর্মী গল্প, যার শুরু ট্রেনে, শেষও ট্রেনেই। সমাজ, সম্পর্ক ও মানবতার নানা রঙের মিশেলে উপন্যাসটি পাঠককে নিয়ে যায় এক অনন্য ভ্রমণে।
গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র চিত্রা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। অসুস্থ মামাকে দেখতে দিনাজপুর যাওয়ার পথে ট্রেনে উঠে সে একের পর এক অদ্ভুত ঘটনার মধ্যে পড়ে। প্রথমে তার কামরায় বসে থাকা এক অচেনা বৃদ্ধকে দেখে বিরক্ত হয় সে। পরে তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে ডাক্তার আশহাব, যিনি নিজেও ট্রেনে যাচ্ছেন মাকে নিয়ে। এখান থেকেই গল্পে যোগ হয় নতুন চরিত্র সাজেদা বেগম, আশহাবের অদ্ভুতুড়ে মা, যিনি হঠাৎ চিত্রাকে পুত্রবধূ হিসেবে পছন্দ করে ফেলেন।
অন্যদিকে ট্রেনেই দেখা মেলে গণিতবিদ রশিদ উদ্দিনের, যিনি অঙ্ক ও মানবতার দার্শনিকতায় মুগ্ধ এক মানুষ। আবার এক কামরায় রয়েছেন এক মাওলানা ও তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী, যাঁদের জীবনে নেমে আসে সংকটের মুহূর্ত। ট্রেনের প্রতিটি কামরায় যেন লুকিয়ে আছে সমাজের আলাদা আলাদা রূপ—কেউ ক্ষমতার অহংকারে, কেউ মানবতার টানেই টিকে আছে।
হুমায়ূনের স্বভাবসুলভ কৌতুক ও সহজ–সরল সংলাপ ‘কিছুক্ষণ’–কে দিয়েছে এক ভিন্ন গতি। হাসির ফাঁকেও তিনি তুলে ধরেছেন সমাজের অসংগতি, ক্ষমতার লোভ ও মানুষের ভেতরের মায়া। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পতন, রাগী মা, নরম হৃদয়ের ছাত্র—সব মিলিয়ে উপন্যাসটি চলন্ত ট্রেনের মধ্যেই যেন তৈরি করেছে জীবনের ক্ষুদ্র এক পৃথিবী। ছোট আকারের হলেও ‘কিছুক্ষণ’ পাঠককে হাসায়, ভাবায়, আবার মুগ্ধও করে। বিশেষ করে ট্রেনে বসে পড়লে বইটি যেন আরও জীবন্ত মনে হয়। মনে হয়, ট্রেনের শেষ গন্তব্যটা হয়তো সত্যিই কোনো অলৌকিক ভুবন।
গত ৩১ অক্টোবর হুমায়ূন আহমেদের ‘কিছুক্ষণ’ উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে সিলেট বন্ধুসভা। প্রথম আলো সিলেট অফিসের বন্ধুসভা কক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
বন্ধু ফয়সাল আহমেদ বলেন, মানবিক দৃষ্টি, সামাজিক পর্যবেক্ষণ ও রসবোধের এক উজ্জ্বল উদাহরণ হুমায়ূন আহমেদের ‘কিছুক্ষণ’।
পাঠের আসরে উপস্থিত ছিলেন বন্ধু দেব রায় সৌমেন, সমীর বৈষ্ণব, শ্রেয়ান ঘোষ, সমরজিৎ হালদার, সূবর্ণা দেব, অনুপমা দাস, শাহরিয়ার হক, প্রত্যাশা তালুকদার, শতাব্দী দত্ত, প্রীতম তালুকদার, মাহবুব হোসাইন, মিনথিয়া, দুরন্তসহ অন্য বন্ধুরা।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, সিলেট বন্ধুসভা