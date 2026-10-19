একটি ভালো কাজ
প্রথম আলোর জন্মদিনে রাজশাহী বন্ধুসভার ব্যতিক্রমী উদ্যোগ
জন্মদিন মানেই কি কেক, মোমবাতি আর উপহার? জন্মদিনে যদি উপহার হিসেবে পাওয়া যায় একটি বই; আর সেই বই যদি খুলে দেয় জ্ঞানের নতুন জানালা, কল্পনার নতুন জগৎ, তবে কেমন হয়? সেই ভাবনা থেকে এবং প্রথম আলোর ২৮ বছর পূর্তি উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’–এর অংশ হিসেবে এমনই এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ নিয়েছে রাজশাহী বন্ধুসভা।
উদ্যোগের আওতায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, নির্দিষ্ট একটি বিদ্যালয়ের প্রত্যেক শিক্ষার্থীর জন্মদিনে বন্ধুসভার বন্ধুরা প্রত্যেককে উপহার হিসেবে একটি করে বই উপহার দেবেন। শুধু বই উপহার দিয়েই দায়িত্ব শেষ নয়; প্রতি চার থেকে পাঁচ মাস অন্তর উপহার পাওয়া শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজন করা হবে পাঠচক্র। সেখানে তারা পড়া বই নিয়ে আলোচনা করবে এবং বইটি তাদের চিন্তাভাবনা, স্বপ্ন ও শিক্ষাজীবনে কী প্রভাব ফেলেছে, তা শেয়ার করবে অন্যদের সঙ্গে।
প্রথম ধাপে ১৪ ও ১৫ অক্টোবর রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড সরকারি মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে যাদের জন্মদিন ছিল, এমন ছয়জনের হাতে উপহার হিসেবে বই তুলে দেন বন্ধুরা। উপহার পেয়ে শিক্ষার্থীদের চোখেমুখে ফুটে ওঠে বিস্ময় ও আনন্দ। তারা জানায়, জন্মদিনে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এসে পুরো ক্লাসের সামনে এভাবে বই উপহার পাওয়ার অভিজ্ঞতা তাদের আগে কখনো হয়নি। প্রথম আলো বন্ধুসভার এই ব্যতিক্রমী উদ্যোগে তারা মুগ্ধ ও কৃতজ্ঞ। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ ও শিক্ষকেরাও এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।
বন্ধুরা জানান, বর্তমানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পূজার ছুটি চলছে। ছুটি শেষ হলেই এই কার্যক্রম আবার চালু হবে। এই উদ্যোগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, ভালো কাজের মধ্য দিয়ে নিজেদের মানসিক বিকাশ ঘটানো এবং অন্যদেরও মানবিক ও সৃজনশীল কর্মকাণ্ডে অনুপ্রাণিত করা।
সভাপতি, রাজশাহী বন্ধুসভা