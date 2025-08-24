কার্যক্রম

চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা

আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীদের মধ্যে গাছের চারা বিতরণ

লেখা:
আলীউজ্জামান নূর
বাবুডাইং আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীদের মধ্যে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার উদ্যোগে গাছের চারা বিতরণছবি: বন্ধুসভা

পরিবেশ রক্ষায় বৃক্ষরোপণের বিকল্প নেই। আমাদের সচেতন হতে হবে। পরিবেশ রক্ষায় বেশি বেশি গাছ লাগাতে হবে। বৃক্ষনিধন রোধ করতে হবে। গাছ আমাদের অক্সিজেনসহ বেঁচে থাকার নানা উপকরণ দেয়। বাড়িতে কয়েকটি ফলের গাছ থাকলে পুষ্টির চাহিদা পূরণ হবে।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার গাছের চারা বিতরণ কর্মসূচিতে এ কথা বলেন বক্তারা। ২৪ আগস্ট দুপুরে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার বাবুডাইং আলোর পাঠশালার ২৫০ শিক্ষক–শিক্ষার্থীর মধ্যে গাছের চারা বিতরণ করেন বন্ধুরা।

চারা উপহার পেয়ে খুশিমনে বাড়ি ফিরছে শিক্ষার্থীরা
ছবি: বন্ধুসভা

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম, সহসভাপতি ফারাহ্ উলফাৎ রহমান, সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ নাফিউল হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, বন্ধু রামিজ আহমেদ, বাবুডাইং আলোর পাঠশালার সিনিয়র শিক্ষক লুইশ মুর্মু, সাঈদ মাহমুদ, উম্মে কুলসুমসহ অন্যরা।

গাছের চারা বিতরণ শেষে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন বাবুডাইং আলোর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক আলীউজ্জামান নূর, বন্ধুসভার বন্ধু মাসরুফা খাতুন ও সৈয়দ নাফিউল হাসান। চারা উপহার পেয়ে খুশিমনে বাড়ি ফিরে শিক্ষার্থীরা।

অর্থ সম্পাদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন