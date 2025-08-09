জুলাই শহীদদের স্মরণে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার বৃক্ষরোপণ
৫ আগস্ট ছিল জুলাই গণ-অভ্যুত্থান দিবস। এ উপলক্ষে বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সরকারি কলেজ প্রাঙ্গণে জুলাই শহীদদের স্মরণে ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা।
কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বীরশ্রেষ্ঠ শহীদ ক্যাপ্টেন মহিউদ্দিন জাহাঙ্গীর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ এজাবুল হক। তিনি বলেন, ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের স্মরণে বন্ধুসভার এই উদ্যোগ প্রশংসার দাবিদার। বৃক্ষ আমাদের ফল, ফুল, ছায়া, কাঠ ও ওষুধ সবকিছুই দেয়। প্রতিটি মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন হতে হবে। সবাইকে বৃক্ষরোপণে উৎসাহিত হতে হবে। একটি গাছ মানে একটি জীবন, একটি ভবিষ্যৎ। শহীদদের স্মরণে রোপিত এসব গাছের পরিচর্যার দায়িত্ব আমাদের কলেজ কর্তৃপক্ষের। বিশেষ ধন্যবাদ জানাই এই উদ্যোগের আয়োজক বন্ধুসভার বন্ধুদের, যাঁরা সময় ও শ্রম দিয়ে এই কর্মসূচিকে সফল করেছেন।’
কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা। রোপিত প্রতিটি গাছে খুঁটির পাশাপাশি সংযুক্ত করা হয় বন্ধুসভার একটি ট্যাগ। বৃক্ষরোপণ শেষে অভ্যুত্থানে শহীদ ও আহতদের জন্য দোয়া করা হয়।
বন্ধুসভার সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম বলেন, ‘জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের শহীদদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বন্ধুসভার এ বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি। আমরা এই স্মরণকে শুধু আনুষ্ঠানিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে গাছ লাগিয়ে এক অর্থবহ কর্মে রূপ দিচ্ছি। বৃক্ষরোপণ শুধু পরিবেশ রক্ষা নয়, এটি একটি প্রতীক, একটি প্রতিজ্ঞা। আমরা যেমন শহীদদের আত্মত্যাগকে স্মরণে ও চেতনায় ধরে রাখতে চাই, তেমনি এই বৃক্ষগুলো যেন তাদের স্মৃতির মতো চিরসবুজ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে এ দেশের মাটিতে।’
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক রাকিবুল হাসান, কার্যনির্বাহী সদস্য সিফা বিনতে হাবিব, আহমেদ ওয়ালিদ, বন্ধু শাহারুজ্জামান সিয়াম, চাঁদনী আক্তার, মো. বাবুসহ অন্যান্য বন্ধু।
সহসাংগঠনিক সম্পাদক, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা