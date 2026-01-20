কার্যক্রম

ডিআইইউ বন্ধুসভা

সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে কাজ করাই বন্ধুদের লক্ষ্য

লেখা:
আক্তারুজ্জামান আকাশ
ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির সভাকক্ষে ডিআইইউ বন্ধুসভার সভাছবি: বন্ধুসভা

কার্যনির্বাহী কমিটি ২০২৬–এর প্রথম সাংগঠনিক সভা করেছে ডিআইইউ বন্ধুসভা। ১৪ জানুয়ারি বিকেলে ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির একটি সভাকক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় নবনিযুক্ত সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকসহ নতুন কার্যনির্বাহী কমিটির সব সদস্য উপস্থিত ছিলেন। শুরুতে সাধারণ সম্পাদক আহমেদ মিশাইল সবাইকে স্বাগত জানান এবং নতুন কমিটির যাত্রা উপলক্ষে শুভকামনা প্রকাশ করেন।

সভাপতি আদিল সরকার তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘ডিআইইউ বন্ধুসভা একটি মানবিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। সমাজের ইতিবাচক পরিবর্তনে কাজ করাই আমাদের মূল লক্ষ্য। নতুন কমিটির সবাইকে সঙ্গে নিয়ে আমরা আরও সংগঠিত ও কার্যকরভাবে দেশের মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই।’

সভা শেষে ডিআইইউ বন্ধুসভার বন্ধুরা
ছবি: বন্ধুসভা

সভায় আগামী এক বছরের কর্মপরিকল্পনা, সাংগঠনিক কাঠামো শক্তিশালীকরণ, সদস্যদের দায়িত্ব বণ্টন এবং বিভিন্ন সামাজিক ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি আসন্ন কিছু কর্মসূচির সম্ভাব্য বাজেটের খসড়াও উপস্থাপন করা হয়।

উপস্থিত সদস্যরা তাঁদের অনুভূতি প্রকাশ এবং সংগঠনের উন্নয়নে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

অর্থ সম্পাদক, ডিআইইউ বন্ধুসভা

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন