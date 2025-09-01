চিত্রনাট্য ও অভিনয়শৈলী ভাবনা নিয়ে মাগুরা বন্ধুসভার বৈঠক

চিত্রনাট্য ও অভিনয়শৈলী ভাবনা নিয়ে মাগুরা বন্ধুসভার বৈঠক
মাগুরায় ‘চিত্রনাট্য ও অভিনয়শৈলী ভাবনা’ শীর্ষক এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০ আগস্ট দুপুরে সরকারি হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কলেজের জুলাই স্মৃতি কবিতা কুঞ্জে এটির আয়োজন করে মাগুরা বন্ধুসভা।
মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাকার আরণ্যক নাট্যদলের প্রযোজনা সম্পাদক মোর্শেদ সিদ্দিকী। তিনি বলেন, ‘একটি ভালো চিত্রনাট্যই যেকোনো নাটক বা চলচ্চিত্রের প্রাণ। অভিনয়শৈলী চর্চা ছাড়া চরিত্রকে জীবন্ত করে তোলা যায় না। তরুণদের নিয়মিত অনুশীলন ও দলবদ্ধ প্রচেষ্টা ছাড়া এ ক্ষেত্রে পরিপূর্ণতা আসবে না।’
বৈঠকে বন্ধুসভার সদস্যদের পাশাপাশি স্থানীয় সংস্কৃতি অনুরাগীরাও উপস্থিত ছিলেন। মাগুরার মহম্মদপুরের কলমের সৈনিক নাট্য সংসদের দলপ্রধান সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ‘মঞ্চনাটক কিংবা চলচ্চিত্র—উভয় ক্ষেত্রেই অভিনয়ের মূল শিক্ষা হলো বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে শেখা। স্থানীয় তরুণদের এই সুযোগ করে দিতে হবে। তাহলে মফস্সল থেকেই ভালো চলচ্চিত্র তৈরি হবে।’
স্থানীয় নাট্যকার ও নাট্যনির্মাতা শামীম শরিফ মনে করেন, চিত্রনাট্যের মাধ্যমে সমাজ, সংস্কৃতি ও মানুষের স্বপ্নকে ধরা যায়। আমাদের উচিত স্থানীয় গল্পগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া।
চলচ্চিত্র সংগঠক শিব্বির আহমেদ বলেন, ‘কমিউনিটির সহায়তায় তরুণেরা যদি একসঙ্গে কাজ করে, তবে মাগুরা থেকেই মানসম্মত নাটক ও চলচ্চিত্র নির্মাণ সম্ভব।’
প্রথম আলোর মাগুরা প্রতিনিধি কাজী আশিক রহমান বলেন, ‘চলচ্চিত্র শুধু বিনোদন নয়, এটি সামাজিক পরিবর্তনের হাতিয়ার। তরুণদের হাতে ক্যামেরা মানেই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির উন্মোচন।’
মাগুরা বন্ধুসভার সভাপতি শিহাব উদ্দিন বলেন, ‘বন্ধুসভার এই আয়োজনের উদ্দেশ্য তরুণদের চলচ্চিত্রচর্চায় আগ্রহী করে তোলা এবং তাদের সৃজনশীলতাকে বিকশিত করা। তরুণদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে নেওয়া নানামুখী উদ্যোগের ধারাবাহিকতার অংশ এটি।’
