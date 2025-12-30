কার্যক্রম

নব উদ্যমে কাজ করার প্রত্যয় কাতার বন্ধুসভার বন্ধুদের

লেখা:
বুরহান উদ্দিন
দোহার আল বিদ্যা পার্কে সভা শেষে কাতার বন্ধুসভার বন্ধুরাছবি: বন্ধুসভা

ষষ্ঠ জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫–এর সঙ্গে সংগতি রেখে ২৬ ডিসেম্বর, শুক্রবার কাতার বন্ধুসভার উদ্যোগে দোহার আল বিদ্যা পার্কে চা-চক্রের আয়োজন করা হয়। সমাবেশের স্লোগান ‘আমরা সবাই বাংলাদেশ’কে সামনে রেখে দেশের সার্বিক পরিস্থিতি, দেশ গঠনে তরুণদের ভূমিকা এবং বন্ধুসভার বন্ধুদের করণীয় বিষয়গুলো নিয়ে গঠনমূলক আলোচনা হয় এতে।

আলোচনা শেষে ২০২৬ কার্যবর্ষের জন্য শুভকামনা জ্ঞাপন করেন উপদেষ্টা আবজল আহমেদ, সভাপতি বুরহান উদ্দিন এবং সাধারণ সম্পাদক শাকিল আহমেদ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি আরিফ আহমেদ, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রিফাত, প্রশিক্ষণ সম্পাদক নাহিদ ইসলাম, বইমেলা সম্পাদক গিয়াস উদ্দিন, কার্যনির্বাহী সদস্য শরীফ হোসাইন এবং বন্ধু মাসুম আহমেদসহ কাতার বন্ধুসভার অন্য সদস্যরা।

নতুন বছরে নব উদ্যমে সংগঠনের কার্যক্রমকে আরও গতিশীল ও কার্যকর করতে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন বন্ধুরা।

সভাপতি, কাতার বন্ধুসভা

