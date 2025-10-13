কার্যক্রম

খুলনা বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠক

লেখা:
ফারজানা যুথি
খুলনা বন্ধুসভার সাংগঠনিক বৈঠকছবি: তুহিন বাওলিয়া

বিগত সময়ে অনুষ্ঠিত হয়ে যাওয়া কর্মসূচির পর্যালোচনা ও আসন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন নিয়ে সাংগঠনিক বৈঠক করেছে খুলনা বন্ধুসভা। ১০ অক্টোবর বিকেলে প্রথম আলো খুলনা অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠক সঞ্চালনা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ফারজানা যুথি।

১৭ অক্টোবর খুলনায় বিজ্ঞান উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে উৎসব আয়োজনের জন্য কমিটি গঠন ও দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া হয়। প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ বাস্তবায়ন নিয়েও উদ্যোগ নেওয়া হয়। এ সময় ভালো কাজ–সম্পর্কিত বিভিন্ন মতামত দেন বন্ধুরা।

সভাপতি কাজী মাসুদুল আলম বলেন, ‘আমরা এ বছর কিছু ব্যতিক্রমধর্মী কাজ করার চেষ্টা করছি। আগামী দিনে আরও সুন্দর সুন্দর ভালো কাজ বন্ধুসভাকে উপহার দিতে পারব ও সবাইকে অনুপ্রাণিত করতে পারব।’

ওয়ান–ইফরার (ওয়ার্ল্ড অ্যাসোসিয়েশন অব নিউজ পাবলিশার্স) বৈশ্বিক মঞ্চে প্রথম আলো প্রথমবারের মতো দুটি বিভাগে বিশ্বের সেরা হয়েছে। ‘ওয়ার্ল্ড প্রিন্টার্স সামিটে’ বাংলাদেশের একমাত্র সংবাদমাধ্যম হিসেবে এই স্বীকৃতি পেল প্রথম আলো। ‘সাসটেইনেবিলিটি অ্যান্ড প্রিন্ট ইনোভেশন অ্যাওয়ার্ডস ২০২৫’–এ বিশ্বে মাত্র তিনটি পুরস্কার প্রদান করা হয়। এর মধ্যে দুটিই প্রথম আলোর। বছরব্যাপী দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের আঞ্চলিক ক্রোড়পত্রে বিজ্ঞাপনের নানামুখী সৃজনশীল কৌশল ও উদ্যোগের জন্য ‘প্রিন্ট অ্যাডভার্টাইজিং ক্রিয়েটিভিটি’ বিভাগে ও জুলাই গণ–অভ্যুত্থানে সাহসী সাংবাদিকতা ও বছরব্যাপী এ–সংক্রান্ত নানামুখী উদ্যোগে তরুণ পাঠকদের যুক্ততার জন্য ‘নেক্সট জেন রিডার এনগেজমেন্ট’—এই দুই বিভাগে প্রথম আলো সেরার পুরস্কার পেয়েছে।

খুলনা বন্ধুসভার বন্ধুরা
ছবি: তুহিন বাওলিয়া

এই অর্জনের জন্য খুলনা বন্ধুসভার পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয় প্রথম আলো খুলনা প্রতিনিধি উত্তম মন্ডলকে। প্রতিনিধির পক্ষ থেকে ফুলেল শুভেচ্ছা গ্রহণ করেন বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক আসফিক আহমেদ সিদ্দিকী। এ ছাড়া এদিন ছিল উপদেষ্টা তুহিন রায়ের জন্মদিন। এ উপলক্ষে ওনাকেও ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়। তুহিন রায় বলেন, ‘মানসিকভাবে উৎফুল্ল থাকার জন্য বন্ধুসভার বন্ধুদের সতেজতা একটা সুন্দর মাধ্যম।’

বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি এম এম মাসুম বিল্ল্যাহ, উপদেষ্টা বনানী আফরোজা, কার্যনির্বাহী সদস্য হাফিজুর রহমান, সাংস্কৃতিক সম্পাদক দীপু রায়, অর্থ সম্পাদক ইমন মিয়া, বন্ধু মোহাম্মদ সাগর, পূজা রায়, মোহাম্মদ জারিফ, দ্বীপ মন্ডল, জয়ন্ত গাইন, মিতা মাহমুদ, ফাহাদ আল শান্তসহ অনেকে।

