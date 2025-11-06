ডিআইইউ বন্ধুসভার উদ্যোগে চলচ্চিত্র প্রদর্শনী
‘গ্র্যান্ড মুভি ফেস্ট ফর ফ্যামিলি’ শিরোনামে চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে ডিআইইউ বন্ধুসভা। ২ নভেম্বর ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির স্ট্যাক প্রাঙ্গণে এটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শন করা হয় তানিম নূর পরিচালিত ‘উৎসব’ চলচ্চিত্র।
প্রদর্শনীতে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর জাহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, ‘বন্ধুসভার এমন ইতিবাচক ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগ শিক্ষার্থীদের দায়িত্ববোধ, নেতৃত্ব ও দলগত চেতনা গঠনে অনন্য ভূমিকা রাখবে। এই আয়োজন শিক্ষার্থীদের একত্র করেছে এক সুন্দর পারিবারিক পরিবেশে, যা সত্যিই প্রশংসনীয়।’
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির প্রক্টর প্রফেসর সাজ্জাদ হোসেন, স্টুডেন্ট ওয়েলফেয়ার অ্যাডভাইজর মোহাম্মদ শাহ আলম চৌধুরীসহ ডিআইইউ বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও সদস্যরা। সবার উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রাণবন্ত, অনুপ্রেরণাদায়ক ও স্মরণীয়।
চলচ্চিত্র ‘উৎসব’ প্রদর্শনের মাধ্যমে পরিবার ও ভালোবাসার বার্তা তুলে ধরা হয়। দর্শকদের বিপুল আগ্রহে অতিরিক্ত ২৭টি আসন বাড়ানো হয়। সব মিলিয়ে চলচ্চিত্রটি উপভোগ করেছেন দেড় শতাধিক শিক্ষার্থী।
অনুষ্ঠান শেষে স্বেচ্ছাসেবকদের হাতে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। ডিআইইউ বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক আদিল সরকার বলেন, ‘এই আয়োজনের মাধ্যমে আমরা বন্ধুদের মধ্যে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তুলতে চেয়েছি। শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অতিথিদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আমাদের উৎসাহ দিয়েছে ভবিষ্যতে আরও ইতিবাচক ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগ নিতে।’
সাংগঠনিক সম্পাদক, ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বন্ধুসভা