স্বৈরশাসনের পরাজয় ও স্বাধীনতার কথা ‘ক্রীতদাসের হাসি’

সিলেট বন্ধুসভা
স্বৈরশাসনের পরাজয় ও স্বাধীনতার কথা ‘ক্রীতদাসের হাসি’
কথাসাহিত্যিক শওকত ওসমান রচিত ‘ক্রীতদাসের হাসি’ উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্রের আসর করে সিলেট বন্ধুসভা। গত ২৯ আগস্ট প্রথম আলো সিলেট অফিসের বন্ধুসভাকক্ষে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
তৎকালীন আইয়ুব খানের শাসনামলে সব ধরনের বাক্-স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। সেই শাসনকে ব্যঙ্গ করে এ উপন্যাস রচিত হয়েছে। কাহিনি শুরু হয় কেন্দ্রীয় চরিত্র হাবশি গোলাম তাতারি আর বাঁদি মেহেরজানের হৃদয় উৎসারিত হাসির মধ্য দিয়ে। রাজমহলের অদূরে থেকে তাতারি আর তার স্ত্রী মেহেরজানের মনখোলা হাসির আওয়াজ চঞ্চল করে তোলে সম্রাট হারুনকে। সেই হাসি বারবার শুনতে ও নিজের করে নিতে ক্রীতদাস তাতারিকে নিজের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য বলয়ে বন্দী করেন সম্রাট। কিন্তু বন্দী শিকলে আবদ্ধ ও মেহেরজান থেকে আলাদা হয়ে তাতারি হাসতে ভুলে যান। সম্রাটের হুকুমেও সেই অমৃত হাসি আর আসে না। ফলে তাতারি ও বিবি মেহেরজানের ওপর নেমে আসে অমানবিক নির্যাতন। তবু তাতারির মুখে হাসি নেই, আছে শুধু নিস্তব্ধতা আর বেদনা। শেষে ক্রুদ্ধ সম্রাটের নির্দেশে তাতারির মাথা মাটিতে গড়িয়ে পড়ে। সম্রাটের নির্দেশে হাসার চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয় মনে হয় তাতারির কাছে। তাতারি মৃত্যুর আগে ঘোষণা করে—
‘দিরহাম-দৌলত দিয়ে ক্রীতদাস কেনা চলে, কিন্তু ক্রীতদাসের হাসি কখনো নয়।’
এখানে সম্রাটের ক্ষমতা–শাসন দ্বারা পাকিস্তানি গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে, আর তাতারি যেন বাঙালির প্রতিচ্ছবি। তারা যেমন বাঙালির ভাষা-সংস্কৃতি দমন করে বাঙালির ওপর আধিপত্য করতে চেয়েছিল, ঠিক তেমনি সম্রাট মেহেরজানকে তাতারি থেকে দূরে সরিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চেয়েছিলেন। দিনশেষে উভয় ক্ষেত্রেই ক্ষমতার পরাজয় হয়, জিতে যায় মানুষের স্বাধীনচেতা মন ও প্রবল ইচ্ছা।
লেখক শওকত ওসমান তাঁর এই উপন্যাসের মাধ্যমে পাকিস্তানের বর্বর স্বৈরশাসনের শাসন অবস্থা, বাঙালির ওপর তাদের অত্যাচারের কাহিনি পাঠকসমাজের কাছে তুলে ধরেছেন।
উপন্যাসের বিষয়বস্তু নিয়ে আলোচনা করেন বন্ধু প্রীতম তালুকদার। তিনি বলেন, ‘ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা ও মানবিকতার জয়গান “ক্রীতদাসের হাসি”।’
এ ছাড়া বইটি পাঠ করেন বন্ধু প্রত্যাশা তালুকদার ও দুরন্ত। পাঠের আসরে আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধু দেব রায় সৌমেন, ফয়সাল আহমেদ, সুবর্ণা দেব, সমরজিৎ হালদার, অনুপমা দাস, ফারিহা হক ফিমা, শাহরিয়ার হক, শতাব্দী দত্ত, কৃত্য ছত্রী, মাহবুব হক, অমিত দেবনাথসহ অন্য বন্ধুরা।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, সিলেট বন্ধুসভা