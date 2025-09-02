শাবিপ্রবি বন্ধুসভার পাঠচক্রে ‘ইউসুফ-জুলেখা’
শাহ মুহম্মদ সগীর তাঁর ‘ইউসুফ–জোলেখা’ কাব্যে ইসলামি কাহিনির আলোকে চিরন্তন প্রেমগাথা রচনা করেছেন। নবী ইয়াকুবের পুত্র ইউসুফ ছিলেন রূপে ও গুণে অতুলনীয়। এ কারণে ভাইয়েরা ঈর্ষান্বিত হয়ে তাঁকে কূপে ফেলে দেন। পরে ইউসুফকে উদ্ধার করে মিসরে বিক্রি করা হয়। যেখানে আজিজ তাঁকে দাসরূপে গ্রহণ করেন।
আজিজের স্ত্রী জোলেখা ইউসুফের রূপে বিমোহিত হয়ে প্রেমের প্রস্তাব দেন। কিন্তু ইউসুফ তা প্রত্যাখ্যান করলে তিনি অপমানিত হয়ে তাঁকে দোষারোপ করেন। এর ফলে ইউসুফ কারাবন্দী হলেও স্বপ্ন ব্যাখ্যার ক্ষমতায় খ্যাতি অর্জন করে উচ্চপদে আসীন হন।
অন্যদিকে জোলেখা প্রেমে ব্যর্থ হয়ে নিঃস্ব ও বার্ধক্যে জীর্ণ হন। পরবর্তী সময়ে আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁর সৌন্দর্য ফিরে আসে এবং ইউসুফের সঙ্গে মিলন ঘটে। কাব্যে তাঁদের প্রেম পার্থিব আকর্ষণ ছাড়িয়ে আধ্যাত্মিক প্রেমের প্রতীকে রূপান্তরিত হয়।
গত ৩০ আগস্ট বইটি নিয়ে পাঠচক্র করেছে শাবিপ্রবি বন্ধুসভা। শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ইউসিতে এটি অনুষ্ঠিত হয়। পাঠচক্র সঞ্চালনা করেন বন্ধু তানিয়া আক্তার, আলোচনা করেন মাইশা আক্তার।