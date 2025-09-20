নবীনদের বরণ করতে হাবিপ্রবি বন্ধুসভার ভিন্নধর্মী আয়োজন

নবীনদের বরণ করতে হাবিপ্রবি বন্ধুসভার ভিন্নধর্মী আয়োজন
হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (হাবিপ্রবি) নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য আয়োজন করা হলো ভিন্নধর্মী পরিচিতি অনুষ্ঠান ‘চকলেট আড্ডা ও সাধারণ সভা’। ১৭ সেপ্টেম্বর বিকেল সাড়ে ৪টায় কৃষি অনুষদ ভবনের ৩০২ নম্বর কক্ষে অনুষ্ঠিত এ আয়োজন ২৫ ব্যাচের নবীন শিক্ষার্থীদের জন্য ছিল এক অনন্য অভিজ্ঞতা।
হাবিপ্রবি বন্ধুসভা বিশ্বাস করে, বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শুধু বইপুস্তকেই সীমাবদ্ধ নয়; এটি শেখা, ভাগাভাগি, বন্ধুত্ব আর মানবিকতায় বেড়ে ওঠার পথচলা। সেই লক্ষ্যেই নবীনদের স্বাগত জানাতে আয়োজন করা হয় এই চকলেট আড্ডার। অনুষ্ঠানে নবীনরা বন্ধুসভার কার্যক্রম সম্পর্কে জানার পাশাপাশি নিজেদের ভাবনা, স্বপ্ন ও অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ পান।
শুরুতেই নবীনদের চকলেট দিয়ে বরণ করা হয়। আয়োজনকে প্রাণবন্ত করে তুলতে রাখা হয় কুইজ, বল নিক্ষেপ, পারসোনালিটি বর্ণনাসহ নানা ধরনের মজার খেলা। এতে নবীনরা দ্রুত একে অপরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পান।
হাবিপ্রবি বন্ধুসভার সভাপতি নাসিম আহমেদ বলেন, ‘প্রথম আলো বন্ধুসভা শুধু একটি সংগঠন নয়, এটি একটি পরিবার। নবীনদের সক্রিয় অংশগ্রহণ আমাদের কার্যক্রমকে আরও এগিয়ে নেবে।’
প্রচার সম্পাদক সাজিয়া সারমিন বলেন, ‘চকলেট আড্ডা শুধু মিষ্টি ভাগাভাগি নয়, বরং চিন্তাভাবনা, অভিজ্ঞতা আর বন্ধুত্ব ভাগ করার মাধ্যম।’
নবীন শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়ায় প্রকাশ পায় আনন্দ ও উচ্ছ্বাস। শিক্ষার্থী তালহা বলেন, ‘এখানে এসে একেবারেই আপন পরিবেশ পেয়েছি। সিনিয়রদের আন্তরিকতা অনুপ্রেরণাদায়ক।’
আরেক নবীন সুমাইয়া বলেন, ‘চকলেট আড্ডার উষ্ণতা ও প্রাণচাঞ্চল্য অসাধারণ।’