জামালপুর বন্ধুসভার পাঠচক্রে শেলী সেনগুপ্তার ‘সেলাই করা মুখ’
শেলী সেনগুপ্তার লেখা ১৬টি কবিতার বইয়ের মধ্যে সেলাই করা মুখ অন্যতম। বইটি নিয়ে ১১ এপ্রিল বিকেলে আশেক মাহমুদ কলেজ প্রাঙ্গণে জামালপুর বন্ধুসভার পাঠচক্রের আসর বসে।
কবিতা শুধু বাহ্যিক সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটায় না, এটি প্রকাশ করে মনের গভীরতাকে। বইয়ের পাতার বাইরের জগৎটাকেও সুন্দর করে দেখতে সাহায্য করে।
পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি অন্তরা চৌধুরী, সাধারণ সম্পাদক কামরুল ইসলাম খান, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আমির হামজা, অর্থ সম্পাদক সাদিয়া সিদ্দিকাসহ বন্ধুসভার অন্য সদস্যরা।
পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক, জামালপুর বন্ধুসভা