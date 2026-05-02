কার্যক্রম

নোবিপ্রবি বন্ধুসভার পাঠচক্রে হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস ‘অপেক্ষা’

লেখা:
ইতু রানী কুরী
নোবিপ্রবি বন্ধুসভার পাঠচক্রের আসরছবি: বন্ধুসভা

প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক হুমায়ূন আহমেদের উপন্যাস ‘অপেক্ষা’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করে নোবিপ্রবি বন্ধুসভা। গত ২৬ এপ্রিল নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

‘অপেক্ষা’ উপন্যাসটি ভালোবাসা, নীরব অনুভূতি এবং প্রতীক্ষার এক গভীর আবেগঘন গল্প; যেখানে মানুষের অন্তর্গত অনুভূতির সূক্ষ্ম দিকগুলো অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। উপন্যাসটিতে সম্পর্কের টানাপোড়েন, না-বলা অনুভূতি এবং অপেক্ষার দীর্ঘশ্বাসের মাধ্যমে জীবনের এক বাস্তবচিত্র তুলে ধরা হয়েছে। লেখক তাঁর স্বতন্ত্র ও সাবলীল ভাষাশৈলীতে মানুষের মনের গভীরতা এবং ভালোবাসার নীরব শক্তিকে প্রকাশ করেছেন।

সাধারণ সম্পাদক সানজিদ মুনতাসীর বলেন, ‘পাঠচক্র শুধু বই পড়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এটি আমাদের চিন্তাশক্তি, অনুভূতি এবং মানবিকতা বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।’

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক সানজিদা রিয়া, প্রচার সম্পাদক ফজল হোসেনসহ অন্যান্য বন্ধুরা।

সহসভাপতি, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা

