রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে পাঠচক্র

ময়মনসিংহ বন্ধুসভা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও সাহিত্যকর্ম নিয়ে পাঠচক্র
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন বাঙালি সাহিত্য, সংগীত, শিল্প ও দর্শনের সর্বজনস্বীকৃত মহাপুরুষ। বাংলা ভাষাকে তিনি বিশ্বমানের সাহিত্যভাষায় উন্নীত করেন। বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী এই কবি, গল্পকার, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, চিত্রশিল্পী ও সুরকার শুধু বাংলা সাহিত্যেই নয়, বিশ্বসাহিত্যের ভান্ডারেও রেখে গেছেন অনন্য ও স্থায়ী ছাপ।
২ নভেম্বর বিকেলে প্রথম আলো ময়মনসিংহ অফিসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনী নিয়ে পাঠচক্রের আসর অনুষ্ঠিত হয়। ময়মনসিংহ বন্ধুসভার বন্ধু বোরহান উদ্দিনের সঞ্চালনায় বন্ধুরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন, সাহিত্য, দর্শন ও মানবতাবোধ নিয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেন। এতে রবীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে উপলব্ধি করার সুযোগ হয়।
বন্ধু বোরহান উদ্দিন বলেন, ‘রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবন ও চিন্তাধারা আমাদের মানবিকতার পথ দেখায়। তাঁর জীবনী পাঠ করতে গিয়ে উপলব্ধি করেছি কীভাবে তিনি প্রকৃতি, মানুষ ও মানবতার বোধকে তাঁর সৃষ্টিকর্মে অসামান্যভাবে প্রকাশ করেছেন। আজকের পাঠচক্র আমাদের চিন্তা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে আরও প্রসারিত করেছে।’
নতুন বন্ধু ফারহান তানভীর বলেন, ‘ময়মনসিংহ বন্ধুসভার পাঠচক্রে প্রথমবার অংশ নিয়ে সত্যিই অনুপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথকে নতুনভাবে জানার এই সুযোগ আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। মানবতা, সৃজনশীলতা ও উদারতার যে শিক্ষা তিনি দিয়েছেন, তা আমাদের জীবনের জন্যও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এমন আন্তরিক ও জ্ঞানসমৃদ্ধ পরিবেশ পেয়ে আমি আনন্দিত।’
বন্ধুসভার উপদেষ্টা মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘পাঠচক্র শুধু বই পড়ার একটি আলোচনাই নয়, এটি আমাদের জ্ঞানচর্চা ও মূল্যবোধ গঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ। আপনাদের অংশগ্রহণই এমন আয়োজনকে সফল ও অর্থবহ করে তোলে। ভবিষ্যতে আরও নিয়মিত পাঠচক্র ও জ্ঞানবিনিময়ের আয়োজন করা উচিত।’
সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান বলেন, ‘রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য ও মানবিকতার যে আলো দেখিয়েছেন, তা অনুসরণ করেই আমরা নিজেদের সমৃদ্ধ করতে চাই। আজকের পাঠচক্র বন্ধুদের অংশগ্রহণে সফল হয়েছে। ভবিষ্যতেও সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মানবিক মূল্যবোধকে কেন্দ্র করে বন্ধুসভা আরও অর্থবহ আয়োজন করে যাবে।’
সভাপতি, ময়মনসিংহ বন্ধুসভা