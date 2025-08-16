গাছের চারা রোপণ ও বিতরণ করল ফেনী বন্ধুসভা
‘আর নয় প্লাস্টিক দূষণ, জীবন বাঁচাতে বৃক্ষরোপণ’ প্রতিপাদ্যে গাছের চারা রোপণ ও বিতরণ করেছে ফেনী বন্ধুসভা। ১০ আগস্ট সদর উপজেলার ধলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এ কর্মসূচি পালিত হয়।
বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ফলদ, বনজ ও ঔষধি গাছের চারা রোপণ ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিতরণ করেন বন্ধুরা।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ফেনী বন্ধুসভার উপদেষ্টা শেখ নুর উদ্দিন, নাজমুল হক, ধলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসনা আক্তার, বন্ধুসভার সহসভাপতি মোহাম্মদ ইব্রাহিম, সাধারণ সম্পাদক লোকমান চৌধুরী, সহসাংগঠনিক সম্পাদক নুরউদ্দিন ভূঁইয়া, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক দিপংকর রায় চৌধুরী, কার্যনির্বাহী সদস্য দেলোয়ার হোসেন ও মনিকা রায় প্রমুখ।
এ সময় বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মিনা রানী নাথ, সিরাজুল করিম ভূঁইয়া, মোমেনা আক্তার চৌধুরী, শহীদ উল্লাহ, সজল চন্দ্র পাল, সীমা রানী দাস ও ফরিদা আক্তার উপস্থিত ছিলেন।
কার্যনির্বাহী সদস্য, ফেনী বন্ধুসভা