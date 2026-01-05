কার্যক্রম

দয়ালনগর বন্ধুসভার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

লেখা:
আবু সায়েম প্রামাণিক
কাসিমুল উলুম মাদ্রাসার শিক্ষার্থীদের মধ্যে দয়ালনগর বন্ধুসভার শীতবস্ত্র বিতরণ
ছবি: বন্ধুসভা

শিশুদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে দয়ালনগর বন্ধুসভা। ৩ জানুয়ারি পাবনার আমিনপুর থানাধীন সাগরকান্দি ইউনিয়নের কাসিমুল উলুম মাদ্রাসা ও আশপাশের এলাকায় এগুলো বিতরণ করা হয়। ৪ জানুয়ারি দ্বিতীয় ধাপে মাশুন্দিয়া ইউনিয়ন ও ঢালার চর ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি গ্রামেও বিতরণ করেন বন্ধুরা। সহযোগিতা করে বিকে ফাউন্ডেশন।

ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন দয়ালনগর বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও বিকে ফাউন্ডেশনের পরিচালক এম এ বাতেন খান। আরও যুক্ত ছিলেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা প্রকৌশলী আবু সায়েম প্রামাণিক।

দ্বিতীয় ধাপে মাশুন্দিয়া ইউনিয়ন ও ঢালার চর ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি গ্রামে শীতবস্ত্র বিতরণ
ছবি: বন্ধুসভা

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দয়ালনগর বন্ধুসভার আহ্বায়ক আকরাম হোসেন, দয়ালনগর বাহারুন্নেছা পাবলিক লাইব্রেরির অর্থবিষয়ক সম্পাদক সাইদুর রহমান খান, বন্ধুসভার সদস্যসচিব আনিছুর রহমানসহ বন্ধুসভার অন্য সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। এদিন প্রায় ৫০০ কম্বল বিতরণ করা হয়।

আয়োজকেরা জানান, কনকনে ঠান্ডায় জনজীবন বিপর্যস্ত। এই শীতল আবহাওয়া থেকে বাঁচতে প্রতিবছরের মতো এ বছরও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীসহ সুবিধাবঞ্চিতদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন