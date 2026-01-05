দয়ালনগর বন্ধুসভার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ

দয়ালনগর বন্ধুসভার উদ্যোগে শীতবস্ত্র বিতরণ
শিশুদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করেছে দয়ালনগর বন্ধুসভা। ৩ জানুয়ারি পাবনার আমিনপুর থানাধীন সাগরকান্দি ইউনিয়নের কাসিমুল উলুম মাদ্রাসা ও আশপাশের এলাকায় এগুলো বিতরণ করা হয়। ৪ জানুয়ারি দ্বিতীয় ধাপে মাশুন্দিয়া ইউনিয়ন ও ঢালার চর ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি গ্রামেও বিতরণ করেন বন্ধুরা। সহযোগিতা করে বিকে ফাউন্ডেশন।
ভার্চ্যুয়ালি যুক্ত হয়ে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন দয়ালনগর বন্ধুসভার উপদেষ্টা ও বিকে ফাউন্ডেশনের পরিচালক এম এ বাতেন খান। আরও যুক্ত ছিলেন বন্ধুসভার উপদেষ্টা প্রকৌশলী আবু সায়েম প্রামাণিক।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন দয়ালনগর বন্ধুসভার আহ্বায়ক আকরাম হোসেন, দয়ালনগর বাহারুন্নেছা পাবলিক লাইব্রেরির অর্থবিষয়ক সম্পাদক সাইদুর রহমান খান, বন্ধুসভার সদস্যসচিব আনিছুর রহমানসহ বন্ধুসভার অন্য সদস্য ও স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। এদিন প্রায় ৫০০ কম্বল বিতরণ করা হয়।
আয়োজকেরা জানান, কনকনে ঠান্ডায় জনজীবন বিপর্যস্ত। এই শীতল আবহাওয়া থেকে বাঁচতে প্রতিবছরের মতো এ বছরও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীসহ সুবিধাবঞ্চিতদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও এ ধরনের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে।