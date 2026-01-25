মতিউর রহমান সব সময় অন্যের ভালো নিয়ে ভাবতেন

চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
মতিউর রহমান সব সময় অন্যের ভালো নিয়ে ভাবতেন
‘মতিউর রহমান ছিলেন একজন পরোপকারী ও পরিবেশবাদী মানুষ। তিনি সব সময় অন্যের ভালো চাইতেন। তাঁর আদর্শ ও চিন্তাচেতনাকে ধারণ করে সবুজ পৃথিবী গড়তে ও সমাজ উন্নয়নে আমাদের কাজ করতে হবে।’
বৃক্ষরোপণে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, মনামিনা কৃষি খামারের প্রতিষ্ঠাতা ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার উপদেষ্টা মতিউর রহমানের স্মরণসভায় এ কথা বলেন বক্তারা। ১৭ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় জেলা শহরের শহীদ সাটু হলের তৃতীয় তলায় প্রমিত কার্যালয়ে এ সভার আয়োজন করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা।
শুরুতেই মতিউর রহমানের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। সভাপতি মাসরুফা খাতুনের সভাপতিত্বে বক্তব্য দেন বাবুডাইং আদিবাসী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠাতা প্রধান শিক্ষক কানাই চন্দ্র দাস, পাঠানপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক ফারুকা বেগম, শংকরবাটী পোল্লাডাঙ্গা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনোয়ারা খাতুন, স্বাস্থ্য বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত ইপিআই কর্মকর্তা আমিরুল মোমেনিন, রহনপুর হোমিও মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন প্রভাষক রাতুল মাহমুদ, কৃষি উদ্যোক্তা মুনজের আলম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার উপদেষ্টা আজিজুর রহমান, জহিরুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম, নারায়ণগঞ্জ বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি নয়ন আহমেদ, বাবুডাইং আলোর পাঠশালার সিনিয়র শিক্ষক লুইশ মুর্মু, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার সাবেক সভাপতি নাহিদুল হক, আরাফাত মিলেনিয়াম, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক রামিজ আহমেদ ও প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক আনোয়ার হোসেন।
পরিবারের পক্ষ থেকে বক্তব্য দেন মতিউর রহমানের ছেলে নাহিজার আহম্মেদ ও মেয়ে উম্মে মুসলিমা। সঞ্চালনা করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার অর্থ সম্পাদক আলীউজ্জামান নূর।
বক্তারা মতিউর রহমানকে নিয়ে স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তাঁরা বলেন, মতিউর রহমান ছিলেন একজন সাদা মনের মানুষ। তিনি সব সময় অন্যের ভালো নিয়ে ভাবতেন। পরিবেশ নিয়ে ভাবতেন। প্রায় প্রতিবছরই বাবুডাইং আলোর পাঠশালাসহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে কমলা, মাল্টা, পেয়ারাসহ নানা জাতের গাছের চারা বিতরণ করতেন। চাঁপাইনবাবগঞ্জের বরেন্দ্র অঞ্চলে প্রথম মাল্টা ও কমলা চাষে সাফল্য নিয়ে আসেন তিনি। চাষ করেন বিভিন্ন জাতের আমও। পেয়েছেন জাতীয় পর্যায়ে বৃক্ষরোপণের পুরস্কার। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনের পক্ষ থেকেও তাঁকে দেওয়া হয়েছে পরিবেশ রক্ষায় সম্মাননা স্মারক। তাঁর আদর্শ ও চিন্তাচেতনাকে ধারণ করে সবুজ পৃথিবী গড়তে ও সমাজ উন্নয়নে কাজ করতে হবে।
শেষে মতিউর রহমানের আত্মার মাগফিরাত কামনা করে দোয়া করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন আজিজুর রহমান।
মতিউর রহমান দীর্ঘদিন অসুস্থ অবস্থায় চিকিৎসাধীন ছিলেন। গত ৩১ ডিসেম্বর তিনি হাসপাতালে মারা যান। তিনি ২০২৫ চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা কমিটির উপদেষ্টা ছিলেন।
