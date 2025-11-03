কৃতজ্ঞতায় একদিন

মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা
কৃতজ্ঞতায় একদিন
মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এক ভিন্নধর্মী আয়োজন ‘কৃতজ্ঞতায় একদিন’। ৩ নভেম্বর দিনভর এই কর্মসূচিতে কলেজের পুলিশ সদস্য, দারোয়ান, অফিস সহকারী ও ঝাড়ুদারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে তাঁদের শুভেচ্ছা কার্ড ও চকলেট উপহার দেন বন্ধুরা।
বন্ধুসভার সদস্যরা বলেন, ‘এই মানুষগুলোই কলেজের শৃঙ্খলা ও পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে নিরলস পরিশ্রম করেন। অথচ আমরা অনেক সময় তাঁদের অবদান ভুলে যাই। তাঁদের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাতেই আমাদের এই উদ্যোগ।’
বন্ধুসভার উপহার পেয়ে মানুষগুলো বেশ আনন্দিত ও আবেগাপ্লুত হন। মুরারিচাঁদ কলেজের দারোয়ান আব্দুল হান্নান বলেন, ‘এমন ভালোবাসা আমরা খুব কমই পাই। আজ মনে হলো, আমাদের কাজকেও কেউ গুরুত্ব দেয়, কেউ আমাদের মনে রাখে।’
সোনালী ব্যাংক টিলাগড় শাখায় নিয়োজিত সিকিউরিটি গার্ড মো. জিলানী বলেন, ‘সততা ও নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করি। এ রকম উপহার পেলে ভালো লাগা কাজ করে।’
কলেজের অর্থনীতি বিভাগের অফিস সহকারী ইমরান আহমেদ বলেন, ‘ছাত্ররা আমাদের কথা ভেবে এমন আয়োজন করবে ভাবিনি। এটা আমাদের কাছে খুব আনন্দের।’
ট্রাফিক পুলিশের দায়িত্বে নিয়োজিত আইয়ুব মিয়া বলেন, ‘ছাত্রছাত্রীরা আমাদের সঙ্গে কথা বলেছে, হাসিখুশি সময় কাটিয়েছে। আমরা খুব খুশি।’
কর্মসূচিতে অংশ নেন মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভার সভাপতি মেহেদী হাসান, সাংগঠনিক সম্পাদক উদয় সরকার, দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক অনুপ দাস, বন্ধু জলিল আহমেদ, রিত্তিক চক্রবর্তীসহ অন্যরা।
সভাপতি, মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা