ময়মনসিংহ বন্ধুসভা
উপস্থিত বক্তৃতা চিন্তা ও বক্তৃতা দক্ষতা বিকাশে ভূমিকা রাখে
উপস্থিত বক্তৃতা হলো যেখানে বক্তাকে অল্প সময়ের মধ্যে নির্দিষ্ট একটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করে বক্তব্য দিতে হয়। এটি বক্তার তাৎক্ষণিক চিন্তাশক্তি, ভাষাদক্ষতা এবং আত্মবিশ্বাসের পরীক্ষার ক্ষেত্র। নিয়মিত চর্চার ফলে উপস্থিত বক্তৃতা চিন্তা, যুক্তি ও বক্তৃতা—এই তিন ক্ষেত্রেই উন্নতি ঘটাতে সাহায্য করে।
১২ অক্টোবর বিকেলে উপস্থিত বক্তৃতার আসরের আয়োজন করে ময়মনসিংহ বন্ধুসভা। প্রথম আলো ময়মনসিংহ অফিসে এটি অনুষ্ঠিত হয়। সাধারণ সম্পাদক মেহেদী হাসানের সঞ্চালনায় বন্ধুরা ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে দুই মিনিট করে বক্তব্য দেন।
উপদেষ্টা মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, ‘উপস্থিত বক্তৃতা চিন্তা ও বক্তৃতা দক্ষতা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এটি যেমন বক্তৃতার দক্ষতা বৃদ্ধি করে, তেমনি চিন্তার পরিমার্জনেও সহায়ক। আমাদের আরও বেশি এমন কার্যক্রম আয়োজন করা উচিত, যাতে বন্ধুরা নিজেদের মেধা ও অভিব্যক্তি প্রকাশের সুযোগ পায়।’
সভাপতি মোহাম্মদ খালিদ হাসান বলেন, ‘এ ধরনের উদ্যোগ তরুণদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলে, চিন্তাশক্তিকে শাণিত করে এবং দলগত সচেতনতা বৃদ্ধি করে। আগামী দিনগুলোতে আমরা যেন আরও বেশি উদ্যম নিয়ে কাজ করতে পারি, সে জন্য প্রত্যেক বন্ধুর সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য।’
পরে বন্ধু বোরহান উদ্দিন গান পরিবেশন করেন এবং হারমোনিয়ামে সুর তোলেন। এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ও ত্রাণ সম্পাদক তাওমান জাহান, বন্ধু অনিক হাসানসহ অন্য বন্ধুরা।