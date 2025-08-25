‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা’ বই নিয়ে পাঠচক্র

নাটোর বন্ধুসভা
‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা’ বই নিয়ে পাঠচক্র
সৈয়দ আনোয়ার হোসেনের মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক গ্রন্থ ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা’ নিয়ে পাঠচক্রের আয়োজন করেছে নাটোর বন্ধুসভা। ২৪ আগস্ট বিকেলে শহরের কানাইখালী মিনি স্টেডিয়ামে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
প্রচার সম্পাদক মিন্নাত হোসেন ‘বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গের ভূমিকা’ বইটি পড়ে শোনান ও বিশ্লেষণ করেন।
পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি সেলিম রেজা, দপ্তর সম্পাদক সারোয়ার হোসেন, তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক স্বপন কুমার, সহসাংগঠনিক সম্পাদক পূজা দাস, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক ছন্দা মোহন্ত, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক রাকিবুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক সাব্বির আহমেদ, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক মোছা. শারমিন, বন্ধু শান্ত, সাইমা আক্তারসহ অন্য বন্ধুরা।
তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি সম্পাদক, নাটোর বন্ধুসভা