একটি ভালো কাজ

স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে ১০০ গৃহিণীকে কোয়েল পাখি উপহার

লেখা:
সূবর্ণা দেব
সিলেট বন্ধুসভার উদ্যোগে গৃহিণী নারীদের কোয়েল পাখি উপহারছবি: শ্রেয়ান ঘোষ

মানুষের ক্ষুদ্র ভালো কাজই গড়ে তোলে বড় পরিবর্তনের গল্প। প্রতিটি ভালো কাজ সমাজে আলো ছড়ায়, জাগিয়ে তোলে আশার প্রদীপ। সেই বিশ্বাস থেকেই প্রায় ১০০ গৃহিণী নারীকে কোয়েল পাখি উপহার দিয়েছে সিলেট বন্ধুসভা; যাতে তাঁরা নিজের হাতে ছোট পরিসরে কোয়েল পালনের মাধ্যমে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন।

প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে ২৫ অক্টোবর ব্যতিক্রমী এ উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়। এর উদ্দেশ্য শুধু উপহার দেওয়া নয়, বরং নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি, আত্মনির্ভরতা ও সামাজিক সক্ষমতা বৃদ্ধির পথে একটি বাস্তব পদক্ষেপ।

এ বিষয়ে সিলেট বন্ধুসভার সভাপতি দেব রায় সৌমেন বলেন, ‘আমরা বিশ্বাস করি একটি পাখিও হতে পারে পরিবর্তনের প্রতীক। এই কোয়েল পাখির যত্নে যেমন স্নেহ, তেমনি আশা মিশে থাকবে। নারীরা যেন নিজেরাই নিজের শক্তি খুঁজে পান, সেটাই আমাদের মূল লক্ষ্য।’

কোয়েল পাখি উপহার পাওয়া নারীদের চোখে দেখা গেছে নতুন স্বপ্নের আলো। রুখসানা বেগম নামের উপকৃত এক নারী কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, ‘আগে ভাবতাম, আমার কিছু করার সামর্থ্য নেই। এখন মনে হচ্ছে এই কোয়েলগুলোই আমার নিজের কাজের শুরু হতে পারে। আমি চেষ্টা করব এগুলো বড় করে বিক্রি করতে, যাতে ঘরের কাজে নিজেরও অবদান থাকে।’

১০০ গৃহিণীকে কোয়েল পাখি উপহার দেওয়া হয়েছে
ছবি: শ্রেয়ান ঘোষ

আরেক উপকারভোগী সালমা আক্তার বলেন, ‘আমাদের মতো গৃহিণীদের জন্য এটি বড় সুযোগ। সামান্য সহায়তাও যদি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, তাহলে তা জীবন বদলে দিতে পারে। বন্ধুসভাকে আমরা এজন্য আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।’

বন্ধুসভার সদস্য মাজেদুল ইসলাম বলেন, ‘প্রতিবছর আমরা ভালো কাজের অংশ হতে চাই। এবারের কাজটি আমাদের সবচেয়ে বেশি অনুপ্রাণিত করেছে। কারণ, এখানে নারীর ক্ষমতায়ন, আত্মনির্ভরতা ও সহমর্মিতা—সবই একসঙ্গে মিশে আছে।’

কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সিলেট বন্ধুসভার বন্ধু দেব রায় সৌমেন, শ্রেয়ান ঘোষ, ফয়সাল আহমেদ, মাজেদুল ইসলাম, সূবর্ণা দেব, অনুপমা দাস, ফারিয়া হক ফিমা, কৃত্য ছত্রী, সাজন বিশ্বাস, মিনথিয়া রহমান, প্রত্যাশা তালুকদার, সুমন দাস, অম্লান রায়, মাহবুব ফেরদৌস, সৌম্য মন্ডল, ধৃতি, দূরন্তসহ অন্যান্য বন্ধুরা।

