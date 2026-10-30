চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
কুইজে কুইজে মুক্তিযুদ্ধকে জানল আলোর পাঠশালার শিক্ষার্থীরা
মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক কুইজ প্রতিযোগিতা, পুরস্কার বিতরণ, আলোচনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ২৯ অক্টোবর রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার মোহনপুর ইউনিয়নে প্রথম আলো ট্রাস্ট পরিচালিত বাবুডাইং আলোর পাঠশালার পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের নিয়ে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
বেলা সোয়া ১১টায় জাতীয় সংগীতের মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠান। এরপর কুইজ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। কুইজ শেষে বিদ্যালয়ের মিলনায়তনে বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি শফিকুল আলম ভোতার সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বক্তব্য দেন চাঁপাইনবাবগঞ্জে প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক আনোয়ার হোসেন, বাবুডাইং আলোর পাঠশালার প্রধান শিক্ষক আলীউজ্জামান নূর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভার সভাপতি মাসরুফা খাতুন, পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী জিহাদ হোসেন, ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থী রাবিয়া বসরী, উম্মে হাবিবা, তামমিম খাতুন প্রমুখ। এ সময় গান পরিবেশন করে তাসমিম খাতুন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বন্ধুসভার যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাবরিন আখতার।
বক্তারা বলেন, দীর্ঘ ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফলে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করেছে। দীর্ঘদিনের শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার, নির্যাতনের প্রতিবাদে আন্দোলনকে দমাতে পাকিস্তানি বাহিনী নিরীহ বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। কেড়ে নিয়েছে ৩০ লাখ শহীদের প্রাণ। রক্তের বিনিময়ে পাওয়া এ স্বাধীনতা। কারও দানে এটি হয়নি। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ বাঙালি জাতির আত্মপরিচয়, আত্মমর্যাদা ও স্বাধীনতার চিরন্তন ইতিহাস। এ স্বাধীনতাকে সম্মান করতে হবে। রক্ষা করতে হবে। আজও আমাদের এ স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নিতে সেই শকুনের দল একত্র হয়ে কর্মযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। দেশের সম্মানে, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমাদের কাজ করতে হবে।
প্রতিযোগিতার বিজয়ীদের পুরস্কার হিসেবে শিক্ষা উপকরণ উপহার দেওয়া হয়। পঞ্চম শ্রেণি থেকে প্রথম স্থান অধিকার করে জিহাদ আলী, দ্বিতীয় স্থান মাসুমা খাতুন ও অনুরাধা মার্ডি এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে সলেমান হাঁসদা ও শিখা টুডু। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে যথাক্রমে উম্মে হাবিবা ও তাসমিম খাতুন এবং তৃতীয় স্থান অধিকার করে রাবিয়া বসরী ও সুমাইয়া খাতুন। শেষে সভাপতি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারী প্রধান শিক্ষক শংকর চন্দ্র দাস (মাধ্যমিক), লুইশ মুর্মু (প্রাথমিক), সিনিয়র শিক্ষক সোনিয়া খাতুন, সহকারী শিক্ষক নয়ন আহমেদ, বন্ধুসভার সহসাংগঠনিক সম্পাদক মুশফিক মাহাদীসহ বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক।
সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা