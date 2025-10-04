চকরিয়া বন্ধুসভার সাহিত্য আড্ডা।

চকরিয়া বন্ধুসভার সাহিত্য আড্ডা
বইয়ের পাতার ভাঁজে ভাঁজে লেখকের সঙ্গে পাঠকের যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠে, সেই সম্পর্ককে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে সাহিত্য আড্ডার আয়োজন করে চকরিয়া বন্ধুসভা। ৩ অক্টোবর বিকেলে চকরিয়া সরকারি কলেজ শহীদ মিনার প্রাঙ্গণে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
সাধারণ সম্পাদক আরমান রাফির সঞ্চালনায় উপদেষ্টা শোয়াইবুল ইসলাম বলেন, ‘সাহিত্য হলো সমাজের দর্পণ। একটি সমাজ কতটা চিন্তাশীল ও মননশীল, তা সেখানকার সাহিত্যচর্চার মাধ্যমেই বোঝা যায়। তরুণদের মধ্যে সাহিত্যের এই প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে বন্ধুসভার এমন উদ্যোগ সত্যিই প্রশংসার যোগ্য।’
সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘আমাদের এই সাহিত্য আড্ডা সাহিত্যপ্রেমী কিছু মানুষের একত্র হওয়ার একটি প্রয়াস। আমরা চাই, চকরিয়ার তরুণ সমাজ বই পড়ুক, সাহিত্যকে ভালোবাসুক এবং নিজেদের মেধা ও মননকে বিকশিত করুক।’
আড্ডায় উপস্থিত সবাই বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন দিক নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনায় উঠে আসে সাহিত্যের শক্তি, বই পড়ার গুরুত্ব এবং বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে পাঠাভ্যাস তৈরির প্রয়োজনীয়তার কথা। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সেই বিখ্যাত উক্তি—‘বই পড়াকে যথার্থ হিসেবে যে সঙ্গী করে নিতে পারে, তার জীবনের দুঃখ কষ্টের বোঝা অনেক কমে যায়’—যেন আড্ডার মূল প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে।
এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আবু তৈয়ব, সহসাংগঠনিক সম্পাদক মোহাম্মদ শিমন, কার্যনির্বাহী সদস্য মোহাম্মদ হোসাইন, আবু তালেব, শহিদুল ইসলাম, মোবারক হোসাইনসহ অন্য বন্ধুরা।
সাধারণ সম্পাদক, চকরিয়া বন্ধুসভা