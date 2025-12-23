চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সঙ্গে জাতীয় পর্ষদের সাক্ষাৎ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার বন্ধুদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের সহসভাপতি মাহবুব পারভেজ। ১৮ ডিসেম্বর দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
সাক্ষাতে বন্ধু সমাবেশের প্রস্তুতি, কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও দায়িত্ব বণ্টন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা উঠে আসে। জাতীয় পর্ষদের সহসভাপতি মাহবুব পারভেজ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সারা বছরের কার্যক্রম সম্পর্কে খোঁজখবর নেন। নিয়মিত অনুষ্ঠান আয়োজন, সেমিনার, পাঠচক্র পরিচালনা ও সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণ বাড়ানোর বিষয়েও পরামর্শ দেন তিনি।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার কার্যকরী সদস্য জয়দেব জাতীয় পর্ষদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সারা দেশের সদস্যদের অংশগ্রহণ বাড়াতে আহ্বান জানান। সহসভাপতি ফাল্গুনী ভট্টাচার্য বন্ধুসভার পূর্ববর্তী কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ ও প্রতিকূল পরিবেশে কেন্দ্রীয় বন্ধুসভাকে পাশে পাওয়ার নিশ্চয়তা চান।
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক আলী আকরামের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন সহসভাপতি ফাল্গুনী ভট্টাচার্য , কার্যকরী সদস্য জয়দেব ও বন্ধু সাজ্জাদ বিন আহসান।
প্রচার সম্পাদক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা