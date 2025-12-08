‘প্রথম আলো সত্যের পক্ষে অনড়’

গাজীপুর বন্ধুসভা
‘প্রথম আলো সত্যের পক্ষে অনড়’
‘প্রথম আলো জন্ম থেকেই সাহসিকতার সঙ্গে সত্য বলার চেষ্টা করেছে। পাঠকের আস্থা আমাদের বড় শক্তি। বাধা এসেছে, অপপ্রচার এসেছে—তারপরও আমরা থামিনি। সত্যের প্রতি আনুগত্যই আমাদের বিশ্বপরিমণ্ডলে দুটি বড় স্বীকৃতি এনে দিয়েছে।’
গাজীপুরে প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সুধী সমাবেশে এসব কথা বলেন প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক সুমনা শারমীন। ৬ ডিসেম্বর বিকেলে জেলা পরিষদ মিলনায়তনে এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বীর মুক্তিযোদ্ধা, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা, রাজনীতিক, শিক্ষক, কবি-সাহিত্যিক, চিকিৎসক, প্রকৌশলী, স্বেচ্ছাসেবক, সংস্কৃতিকর্মীসহ বিভিন্ন শ্রেণি–পেশার মানুষেরা অংশ নেন। এ ছাড়া উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার বন্ধু ও অভিভাবকেরা।
বেলা সাড়ে তিনটায় জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। স্বাগত বক্তব্যে প্রথম আলোর গাজীপুর প্রতিনিধি মাসুদ রানা বলেন, ‘প্রথম আলো সত্যের পক্ষে অনড়। প্রতিদিনের সংবাদ প্রচারের পাশাপাশি মানবিক, শিক্ষামূলক ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে আমরা সব সময় সক্রিয়। পাঠচক্র, গণিত উৎসব, বিজ্ঞান উৎসব, জিপিএ–৫ সংবর্ধনা—সবই পাঠকের সঙ্গে সম্পর্ককে আরও গভীর করেছে। আজ আমরা শুনতে চাই আপনাদের অভিজ্ঞতা, পরামর্শ ও অনুভূতি।’
এরপর প্রথম আলোর দুটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার নিয়ে তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। মনোমুগ্ধকর নৃত্য পরিবেশন করে ধান গবেষণা উচ্চবিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী অনমিতা রানী।
বীর মুক্তিযোদ্ধা এম এ কাদের মিয়া বলেন, ‘সত্য সব সময় সংখ্যালঘু। প্রথম আলোর বস্তুনিষ্ঠ খবরে বিশ্বাস রাখি। মাঝেমধ্যে সত্যের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে, কিন্তু পরে দেখি প্রথম আলোর খবরই টিকে থাকে। একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে চাই, আপনারা সত্য প্রকাশের এই পথ থেকে সরে যাবেন না।’
ভাওয়াল বদরে আলম সরকারি কলেজের অধ্যাপক অসীম বিভাকর বলেন, ‘অ্যাসিড-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যেভাবে প্রথম আলো আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, পরিবেশদূষণের বিরুদ্ধেও একই ভূমিকা রাখতে পারে। সমাজ পরিবর্তনের শক্তি আছে প্রথম আলোর কাজের মধ্যে।’
ভাষাশহীদ কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মুকুল কুমার মল্লিক বলেন, ‘সত্যই সাহস। প্রথম আলো যে সত্যকে বুকে ধরে এগিয়েছে, তা দুঃসাহস ছাড়া সম্ভব নয়। এই দুঃসাহসই আমাদের আস্থা আরও দৃঢ় করেছে।’
গাজীপুর মহিলা কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আমিনুল ইসলাম বলেন, ‘প্রথম আলোর থিম ছিল—যা কিছু ভালো তার সাথে প্রথম আলো। আজ অবধি তা–ই আছে। এ কারণেই তাদের গ্রহণযোগ্যতা এত দিন শুধু বাংলাদেশের মানুষের কাছে ছিল, এখন সেটা বিশ্ব পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে পড়েছে।’
অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক সোহেল রানা বলেন, ‘সংবাদমাধ্যমের বাইরে গিয়ে প্রথম আলো চাকরিপ্রত্যাশী ও শিক্ষার্থীদের জন্য এক নির্ভরযোগ্য রেফারেন্স। এর তথ্য সত্যিই অথেনটিক।’
ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক উম্মে রায়হান বলেন, ‘আমার মেয়ের স্কুল–কলেজ–বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি—সবকিছুতেই প্রথম আলো আমাদের পাশে ছিল।’
অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য দেন গাজীপুরের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (গোয়েন্দা বিভাগ) আমিনুল ইসলাম, মহানগর জামায়াতের আমির ও গাজীপুর-২ আসনের প্রার্থী হোসেন আলী, ভাষাশহীদ কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ মুকুল কুমার মল্লিক, সদর থানা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক নাসির উদ্দিন, গাজীপুর মহানগর পুলিশের উপকমিশনার জাহিদ হোসেন ভূঁইয়া, জার্মান ইউনিভার্সিটির সহকারী অধ্যাপক নজরুল ইসলাম, ডুয়েটের সহকারী অধ্যাপক মহিদুল ইসলাম, শহীদ স্মৃতি উচ্চবিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মাধব চন্দ্র মন্ডল, মুসাফির ইশকুলের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান হোসেনসহ অন্য অতিথিরা। গাজীপুর বন্ধুসভার বন্ধুদের অভিভাবকেরাও অনুভূতি প্রকাশ করেন।
প্রশ্নোত্তর পর্বে পাঠকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন প্রথম আলোর সহযোগী সম্পাদক সুমনা শারমীন। তিনি বলেন, ‘পাঠকই আমাদের মূল শক্তি। আমরা ২৭ বছর ধরে যাঁদের জন্য টিকে আছি, তাঁরা হলেন এই পাঠক। এই পাঠকের মধ্যে শিক্ষক আছেন, সংস্কৃতির মানুষ আছেন, রাজনীতির মানুষ আছেন, সমাজসেবী আছেন, বাবা আছেন, মা আছেন। আমাদের বিষয়ে যদি কোনো সমালোচনা থাকে, সেটা আমাদের জানান। যেকোনো প্রশ্ন আপনাদের মনে থাকে, সেটা আমাদের বলবেন। আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করব সেগুলোর উত্তর দেওয়ার। আপনাদের পরামর্শগুলো অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে নিয়ে যাব।’
অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিল গাজীপুর বন্ধুসভা। এ সময় বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানান তিনি।
অনুষ্ঠানে গাজীপুর বন্ধুসভার বন্ধুদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সভাপতি বাবুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক আরিফ হোসেন, প্রচার সম্পাদক সামিউল ইসলাম, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক আবিদা সুলতানা, সাংস্কৃতিক সম্পাদক মারফুয়া সিয়াম, অর্থ সম্পাদক মো. মৃদুল, স্বাস্থ্য ও ক্রীড়া সম্পাদক আলাউদ্দিন ইমু, পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক বিজয় মিয়া, প্রশিক্ষণ সম্পাদক শাহরিয়ার পারভেজ, বন্ধু রাবেয়া আক্তার, রাহুল হোসেন, টুটুল শিকদার, নাজমুল হোসাইন, মাহবুব ইবনে ফাহিম, তালিমুল ইসলাম, ইয়াকিনুর ইসলাম, সোনিয়া আক্তার, তুষার মন্ডল, আকিব হাসান, ফাহমিদুল মুরাদ, ইভা আক্তার, ঝর্ণা আক্তার, বৃষ্টি আক্তার, ছুয়াইবা আক্তার, আফরিন সুলতানা, মেহজাবিন খুশবু, তাসনিম তাজ, রাবিয়া সুলতানা, জাহাঙ্গীর আলম, নাসির উদ্দিন, হিরো মিয়া, মো. ইসমাইল, আফরান আঞ্জুম, রেজাউল করিম, হুমায়ুন কবির, তৃপ্তি আক্তার, সনজিদ মাহবুব, আফরিনা আক্তার, রাশেদ হাসান প্রমুখ।
বন্ধু, গাজীপুর বন্ধুসভা