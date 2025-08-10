বৃক্ষমেলা পরিদর্শন করলেন চট্টগ্রাম বন্ধুসভার বন্ধুরা
ভ্রমণ মানুষের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে তোলে। আর যদি সেই ভ্রমণ হয় প্রকৃতির সবুজের সমারোহে, তবে মনটা আনন্দে ভরে ওঠে। এই ভাবনা নিয়ে ৫ আগস্ট বিকেলে লালদীঘির মাঠে আয়োজিত বৃক্ষমেলা পরিদর্শনে গিয়েছেন চট্টগ্রাম বন্ধুসভার বন্ধুরা। মেলায় প্রকৃতিপ্রেমীদের পদচারণে ছিল উৎসবমুখর।
বন্ধুরা জানান, তাঁদের বৃক্ষমেলা পরিদর্শনের মূল উদ্দেশ্য ছিল বৃক্ষের পরিচিতি ও প্রয়োজনীয়তা, পরিবেশরক্ষা ও প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা। সবুজে ঘেরা পরিবেশে একান্তে কিছু সময় কাটানো ও প্রকৃতির সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের পাশাপাশি বন্ধুরা উপভোগ করেন প্রাণবন্ত আড্ডা, হাসি ও গল্পের মুহূর্ত। উপস্থিত বন্ধুরা ভিডিওবার্তার মাধ্যমে বৃক্ষরোপণ, সবুজ সংরক্ষণ ও পরিবেশ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।
পাঠচক্র ও পাঠাগার সম্পাদক কামরান চৌধুরী বলেন, ‘নাম না জানা অনেক গাছ সম্পর্কে আজ জানলাম। কিছু গাছ এমন ছিল যেগুলো বাল্যকাল থেকে দেখেছি, কিন্তু নাম জানতাম না।’
একই অভিজ্ঞতা জানান সমন্বয়ক শাওন রায়। তিনি বলেন, ‘বৃক্ষমেলায় না এলে এত গাছ একসঙ্গে দেখা সম্ভব নয়। গাছ চিনতে, জানতে আর কিনতে মেলার কোনো বিকল্প নেই। আমাদের পরিবেশ এখন যেভাবে গ্রিন হাউস সমস্যায় ভুগছে, সেখান থেকে উত্তরণের জন্য সবাইকে গাছ লাগাতে হবে।’
বন্ধু তুষার শেখান কীভাবে গাছের কলম করতে হয়। বন্ধু মাসুদ রানা বলেন, ‘প্রতিবছর বন্ধুসভার এমন উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। পরিবেশ–সচেতনতা তৈরি করতে এটি কার্যকর ভূমিকা রাখবে।’
এই আয়োজনে সমন্বয়কের দায়িত্বে ছিলেন বন্ধু বহ্নিশিখা পর্ণা ও শাওন রায়। সার্বিক সহায়তা করেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাসুদ রানা।
পরিবেশ ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক, চট্টগ্রাম বন্ধুসভা