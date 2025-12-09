ভৈরব বন্ধুসভা
সংগঠনকে গতিশীল করতে ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার বিকল্প নেই
চলতি বছরের কার্যক্রম মূল্যায়ন, আগামী বছরের কর্মপরিকল্পনা এবং নতুন কার্যনির্বাহী কমিটি গঠন উপলক্ষে বিশেষ সাংগঠনিক সভা করে ভৈরব বন্ধুসভা। ৫ ডিসেম্বর বিকেলে প্রথম আলো ভৈরব অফিসে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় বিদায়ী বছরের বিভিন্ন কাজের ত্রুটি-বিচ্যুতি বিশ্লেষণ করে আগামীতে কীভাবে সংগঠনের কার্যক্রম আরও ফলপ্রসূ করা যায়, সে বিষয়ে বন্ধুরা মতবিনিময় করেন। সভায় নতুন কমিটির জন্য বন্ধুদের প্রত্যাশা ও ভাবনাগুলো গুরুত্ব পায়। এ ছাড়া সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন উদ্যোগ গ্রহণ এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে ভৈরব বন্ধুসভাকে আরও সক্রিয় করার বিষয়ে আলোচনা করা হয়। আসন্ন ‘জাতীয় বন্ধু সমাবেশ ২০২৫’-এ অংশগ্রহণ ও প্রস্তুতি নিয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়।
প্রথম আলোর নিজস্ব প্রতিবেদক ও বন্ধুসভার উপদেষ্টা সুমন মোল্লা বলেন, সংগঠনের অগ্রযাত্রাকে আরও গতিশীল করতে সবার ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার বিকল্প নেই।
সভাপতি জান্নাতুল মিশু বছরজুড়ে সব সদস্যের আন্তরিকতা ও পরিশ্রমের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।
সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সাবেক সভাপতি আরাফাত ভূঁইয়া, নাহিদ হোসাইন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আজহারুল ইসলাম, রিফাত হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিস রহমান, রাসেল রাজ, সাংগঠনিক সম্পাদক রাহিম আহমেদ, জেন্ডার ও সমতাবিষয়ক সম্পাদক মহিমা মেধা, অর্থ সম্পাদক আনাস খান, প্রচার সম্পাদক হান্নান আহমেদ, দপ্তর সম্পাদক নূরাইন হোসেন, মুক্তিযুদ্ধ ও গবেষণা সম্পাদক আফিফুল ইসলাম, কার্যনির্বাহী সদস্য প্রিয়াংকাসহ অন্য বন্ধুরা।
সাধারণ সম্পাদক, ভৈরব বন্ধুসভা