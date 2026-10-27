কার্যক্রম

এসো মিলি জলধারায় ২.০

নিবন্ধন শেষ, এক হাজার বন্ধুকে নিয়ে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদ্‌যাপনের প্রস্তুতি

বন্ধুসভা ডেস্ক
এসো মিলি জলধারায় ২.০

আগামী ১১ নভেম্বর প্রতিষ্ঠার ২৮ বছরে পা রাখছে প্রথম আলো বন্ধুসভা। এ উপলক্ষে ১৩ নভেম্বর, শুক্রবার ঢাকা-চাঁদপুর মোহনা-ঢাকা নৌপথে দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ‘এসো মিলি জলধারায় ২.০’ শিরোনামের এ আয়োজনে বন্ধুত্ব, সম্প্রীতি, তারুণ্য ও সামাজিক দায়বদ্ধতার চেতনায় উদ্‌যাপিত হবে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। এবারের স্লোগান ‘বন্ধুত্বে গড়ি স্বপ্ন’।

সারা দেশের জেলা, উপজেলা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানভিত্তিক বন্ধুসভা থেকে অন্তত এক হাজার সক্রিয় বন্ধু, অ্যালামনাই, শুভানুধ্যায়ী, আমন্ত্রিত অতিথি, প্রথম আলোর কর্মী ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা এতে অংশ নেবেন। এরই মধ্যে নিবন্ধন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বিনোদনমূলক আয়োজন, মতবিনিময় ও নানা অংশগ্রহণমূলক কার্যক্রমে ভরপুর থাকবে পুরো দিন।

অনুষ্ঠানে থাকছে আনন্দ আয়োজন, সাংগঠনিক সভা, কর্মশালা, খেলাধুলা ও পুনর্মিলন। এ ছাড়া বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে দেওয়া হবে সম্মাননা। এর মধ্যে রয়েছে ‘বৃক্ষরোপণে সেরা দশ’, ‘সহমর্মিতার ঈদে সেরা দশ’ ও ‘বর্ষসেরা দশ বন্ধুসভা’ পুরস্কার। এ ছাড়া প্রথম আলোর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে বন্ধুসভার ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচিরও সম্মাননা দেওয়া হবে।

এই আয়োজনে বিউটি পার্টনার হিসেবে থাকছে স্কিন ক্যাফে, হট বেভারেজ পার্টনার নেসক্যাফে, আইসক্রিম পার্টনার সেভয়, টেলিভিশন ও মিডিয়া পার্টনার স্টার নিউজ, ইন্টারনেট পার্টনার ব্যাস নেটওয়ার্ক ও হেলথ পার্টনার পাবলিক হেলথ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। পুরো আয়োজনে সহযোগী হিসেবে থাকছে প্রবাসী পল্লী গ্রুপ।

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