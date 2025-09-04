নোবিপ্রবি বন্ধুসভা
সমাজ বাস্তবতার আখ্যান ‘শাপমোচন’
সমাজ, বাস্তবতা ও মানুষের সম্পর্কের টানাপোড়েন নিয়ে রচিত ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়ের আলোচিত উপন্যাস ‘শাপমোচন’। জীবনের তিক্ত সত্য ও মানবিক দ্বন্দ্বকে ধারণ করা এই উপন্যাস নিয়ে পাঠচক্রের আসর করেছে নোবিপ্রবি বন্ধুসভা। গত ২৮ আগস্ট নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের লাইব্রেরি ভবনের বারান্দায় এটি অনুষ্ঠিত হয়।
উপন্যাসটির বিভিন্ন চরিত্র, কাহিনির গভীরতা ও সমাজের প্রতিচ্ছবি নিয়ে বন্ধুদের প্রাণবন্ত আলোচনা হয়। বইটির বাস্তবতা ও জীবনের সঙ্গে মিশে থাকা দুঃখ-আনন্দের রূপ নিয়ে মত দেন প্রত্যেকে। বন্ধুরা বলেন, এই পাঠচক্র তাঁদের শুধু বই পড়ায় না, বরং ভাবতে শেখায়, নিজেদের জীবন ও সমাজকে নতুন করে দেখতে সাহায্য করে।
পাঠচক্রে উপস্থিত ছিলেন বন্ধু আবিদ হাসান, তাহমিদ ইসলাম, মাহমুদুল হাসান, সানজিদা রিয়া, জুই চৌধুরী, আসিফ ইকবাল, নাহিন সুলতানা, সানজিদ মুনতাসীর ও আবু রায়হান।