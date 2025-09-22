সচেতন নাগরিক হওয়ার প্রথম পাঠ ‘ছোটদের রাজনীতি ও অর্থনীতি’

চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা
সচেতন নাগরিক হওয়ার প্রথম পাঠ ‘ছোটদের রাজনীতি ও অর্থনীতি’
অধ্যাপক নীরদ কুমার সরকারের লেখা শিশু-কিশোর উপযোগী গ্রন্থ ‘ছোটদের রাজনীতি ও অর্থনীতি’ নিয়ে পাঠচক্রের আসর করে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা। ১৮ সেপ্টেম্বর বিকেলে জেলা শহরের সাধারণ পাঠাগারে এটি অনুষ্ঠিত হয়। বইটি সহজ ভাষায় রাজনীতি ও অর্থনীতির প্রাথমিক ধারণা তুলে ধরে।
পাঠচক্রে মূল আলোচনায় অর্থ সম্পাদক আলীউজ্জামান নূর বলেন, ‘রাষ্ট্র গঠনের প্রধান উপাদান হলো ভূমি, জনগণ, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। এসব বিষয়কে ছোটদের উপযোগী করে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন লেখক। একই সঙ্গে গণতন্ত্র, নির্বাচন, ভোটাধিকার ও সংবিধানের গুরুত্ব তুলে ধরে শিশুদের দায়িত্বশীল নাগরিক হওয়ার পথ দেখিয়েছেন।’
আলীউজ্জামান নূর বলেন, ‘বইটিতে অর্থনীতির সহজ ব্যাখ্যা—আয়, ব্যয়, সঞ্চয় ও বিনিয়োগের ধারণা থেকে শুরু করে উৎপাদন, বণ্টন ও ভোগের প্রক্রিয়া শিশুদের বোঝার মতো করে তুলে ধরা হয়েছে। পরিবার ও জাতীয় অর্থনীতির পারস্পরিক সম্পর্ক, গ্রামীণ কৃষি ও শহরের শিল্প-বাণিজ্যের ভূমিকা নিয়েও রয়েছে সহজ আলোচনা।’
বইটি নিয়ে আরও আলোচনা করেন পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত উপপরিচালক আবদুস সালাম, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক আলী আশরাফ বাবু, কলেজশিক্ষক গোলাম মাওলা, শামীম আহম্মেদ, সাংবাদিক রবিউল হাসান ও ইপিআই কর্মকর্তা আমিরুল মোমেনিন। তাঁরা বলেন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবেশ, ন্যায় ও সমতার মূল্যবোধ শিশুদের মানসিক বিকাশে যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি দেশপ্রেম ও নাগরিক দায়িত্ববোধও শিশুদের মধ্যে গড়ে তুলতে হবে। এই বইয়ের মাধ্যমে ছোটরা সহজেই শিখতে পারবে কীভাবে তারা সৎ, দায়িত্বশীল ও দেশপ্রেমিক নাগরিক হতে পারে।
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন বন্ধুসভার সভাপতি আরাফাত মিলেনিয়াম, সাধারণ সম্পাদক মাসরুফা খাতুন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নাফিউল হাসান, সহসাংগঠনিক সম্পাদক জাহিদ হাসান, দপ্তর সম্পাদক উৎস আসেফ, বন্ধু রামিজ আহমেদ, মুশফিক মাহাদিসহ অন্যরা।
সভাপতি, চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা