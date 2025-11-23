ড্যাফোডিল বন্ধুসভার পাঠচক্রে ‘ভাবনার খেরো খাতা’
শেখ বিবি কাউছারের প্রবন্ধগ্রন্থ ‘ভাবনার খেরো খাতা’ নিয়ে ভার্চ্যুয়াল পাঠচক্রের আসর করে ড্যাফোডিল বন্ধুসভা। ১৪ নভেম্বর রাতে গুগল মিটে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
পাঠচক্রে বইটি নিয়ে আলোচনা করেন বন্ধু সায়মা খানুম, মহিউদ্দিন বিন জামাল, স্নিগ্ধা পালমা ও এস ইসলাম। আধ্যাত্মিকতা, চতুর্থ শিল্পবিপ্লবে প্রযুক্তি ইত্যাদি নিয়ে চলে তাঁদের সমৃদ্ধ আলোচনা।
পাঠচক্র শেষে বন্ধুরা মেতে ওঠেন গান ও কবিতার আড্ডায়। সভাপতি নাজমুল হাসান আবৃত্তি করেন সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘উত্তরাধিকার’ কবিতা। বন্ধু সায়মা খানুম ‘আমার পরান যাহা চায়’ গান গেয়ে মাতিয়ে রাখেন সবাইকে। ছিল স্নিগ্ধা পালমার সুরেলা কণ্ঠের গান। বন্ধু এস ইসলাম, নাইম ও মহিউদ্দিন বিন জামালের কবিতা আবৃত্তি ছিল অনুভূতি জাগ্রত করার প্রয়াস।
দপ্তর সম্পাদক পারমিতা পারো সবার উদ্দেশে বস্তুনিষ্ঠ আলোচনা করেন বন্ধুসভা নিয়ে। সবশেষে ‘তোমার ভেজা চুলের গন্ধ’ কবিতা আবৃত্তির মাধ্যমে আড্ডার সমাপ্তি ঘোষণা করেন পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক সালমান ফারসী।
পাঠচক্রে আরও উপস্থিত ছিলেন সহসাংগঠনিক সম্পাদক মুসাভভির সাকির, অর্থ সম্পাদক সাব্বির হোসাইন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অনিক ভূষণ সাহা, ম্যাগাজিন সম্পাদক মোহাম্মাদ ত্বোয়া-হাসহ অন্য বন্ধুরা।
