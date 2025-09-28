চড়ুই-চঞ্চল মিলনমেলা

শাবিপ্রবি বন্ধুসভা
চড়ুই-চঞ্চল মিলনমেলা
একে অপরের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগী ও বন্ধুত্বের বন্ধনকে আরও দৃঢ় করতে চড়ুইভাতি করেছে শাবিপ্রবি বন্ধুসভা। ‘চড়ুই-চঞ্চল মিলনমেলা’ শিরোনামে ২৫ সেপ্টেম্বর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিউজিল্যান্ড টিলা প্রাঙ্গণে এটি অনুষ্ঠিত হয়।
খোলা আকাশের নিচে মিলনমেলাটি পরিণত হয় প্রাণের উৎসবে। বন্ধুরা বলেন, ‘শুধু খাওয়াদাওয়া নয়, এখানে আমরা একে অপরের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করি, বন্ধুত্বের বাঁধনকে আরও দৃঢ় করি।’
শাবিপ্রবি বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক নুর হাসনাত বলেন, ‘আমাদের চড়ুইভাতির আনন্দের বিষয় হচ্ছে সবগুলো খাবার আমাদের বন্ধুরা নিজেরাই রান্না করে এনেছেন।’
বন্ধু আলামিন ইসলাম বলেন, ‘ঘুম থেকে উঠে বাজার করে মেয়েদের হলে সেগুলো পৌঁছে দেওয়া হয়। মেয়েরা রান্নাবান্না করে খাবার নিয়ে আসেন। পুরোটা সময় কেটেছে হাসি-আনন্দে। সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে সভাপতি শাফিনুর ইসলাম ভাইও নিজহাতে রান্না করে এনেছেন।’
অনুষ্ঠান শেষে সবাই একসঙ্গে ছবি তোলেন এবং আগামী দিনগুলোতেও বন্ধুসভার এমন আয়োজন অব্যাহত রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।