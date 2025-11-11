দেশজুড়ে বন্ধুসভার ভালো কাজের উৎসব

একটি ভালো কাজ
দেশজুড়ে বন্ধুসভার ভালো কাজের উৎসব
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বহুদিন ধরে অন্যের রিকশা ভাড়ায় চালান মোহাম্মদ বারেক। দৈনিক যা আয় হয়, তার একটি অংশ মালিককে দিতে হয়, বাকি আয়ে কোনো রকমে সংসার চলে। ষাটোর্ধ্ব এই রিকশাচালক যাতে স্থায়ীভাবে স্বাবলম্বী হতে পারেন, সে জন্য তাঁকে একটি রিকশা কিনে দিয়েছে শাবিপ্রবি বন্ধুসভা।
ঢাকা প্রকৌশল ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাসের সামনে টিনশেডের একটি ভাড়া বাসায় ২৭ বছর ধরে বসবাস করছেন মফিজ উদ্দিন (৭০) ও জুলেখা খাতুন (৬০) দম্পতি। দুজনই কিডনি রোগী। বয়সের ভারে নুয়ে পড়লেও জীবিকার তাগিদে অন্যের বাড়িতে কাজ করে, দিনমজুরি করে সংসার চালান তাঁরা। এই বৃদ্ধ দম্পতিকে একটি দোকান করে দিয়েছে গাজীপুর বন্ধুসভা, যাতে তাঁরা স্থায়ীভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারেন।
লালমনিরহাটের যোগাযোগবিচ্ছিন্ন তিস্তার মাঝের চরের ৯০ শতাংশের বেশি শিশু পড়াশোনার সুযোগ পাচ্ছে না। এই চরে শিক্ষার আলো জ্বালাতে রংপুর বন্ধুসভার উদ্যোগে ‘আলোর পাঠশালা’ নামে একটি সাপ্তাহিক স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। সপ্তাহে দুই দিন শুক্র ও শনিবার সকালে এসে ক্লাস করাচ্ছেন বন্ধুরা।
প্রথম আলোর ২৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচির অংশ হিসেবে সারা দেশে এমন অসংখ্য মানবিক ও সামাজিক কাজ করেছে বন্ধুসভা। জাতীয় পর্ষদের আহ্বানে অক্টোবর মাসজুড়ে এই কার্যক্রম চলে।
হরিজনপল্লির মানুষদের নিচু জাতের ট্যাগ দিয়ে তাঁদের সঙ্গে কেউ চলাফেরা করেন না; এমনকি হোটেল-রেস্তোরাঁয় বসে তাঁদের খাবার খেতেও দেওয়া হয় না। এই ট্যাবু ভাঙতে ‘এক জলেই সব হয় গো শুচি’ শিরোনামে আমনুরা রেলওয়ে সুইপার কলোনির মানুষদের নিয়ে আনন্দ-আড্ডা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও ভূরিভোজ করেছে চাঁপাইনবাবগঞ্জ বন্ধুসভা।
চারটি পরিবারকে স্বাবলম্বী করতে ময়মনসিংহ বন্ধুসভার উদ্যোগে সেলাই মেশিন ও তিনটি ছাগল উপহার দেওয়া হয়। সদর উপজেলার মহারাজপুর ইউনিয়নের খড়িখালি গ্রামের দাসপাড়ায় ৭০ বছরের গৃহহীন জয়কালী দাসকে টিনশেড বাড়ি করে দিয়েছে ঝিনাইদহ বন্ধুসভা। পঞ্চাশোর্ধ্ব মতি মিয়াকে দোকান করে দিয়েছে জামালপুর বন্ধুসভা।
দুর্ঘটনায় এক হাত হারানো পটিয়ার হকার লিটন দেকে জীবিকা নির্বাহের জন্য নতুন সাইকেল কিনে দিয়েছে পটিয়া বন্ধুসভা। এক নারীকে স্বনির্ভর করতে দিনাজপুর বন্ধুসভার উদ্যোগে ভ্রাম্যমাণ টিনশেড দোকান করে দেওয়া হয়, একই সঙ্গে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এক কিশোরকে হুইলচেয়ার উপহার দেন বন্ধুরা। ব্রাহ্মণবাড়িয়া বন্ধুসভা নিয়েছে ব্যতিক্রমী উদ্যোগ, তারা জেলা কারাগারের বন্দীদের বই উপহার দিয়েছে। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য বিশুদ্ধ পানির নিশ্চয়তায় পানি পরিশোধন যন্ত্র (ওয়াটার ফিল্টার) উপহার দিয়েছে কেরানীগঞ্জ বন্ধুসভা। ভৈরব বন্ধুসভার বন্ধুরা মেঘনা নদী ও আশপাশের অঞ্চলে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন অভিযান পরিচালনা করেন। এডাস্ট বন্ধুসভার উদ্যোগে একজন নারীকে চায়ের ফ্লাস্ক ও চা বানানোর উপকরণ এবং এক ব্যক্তিকে হুইলচেয়ার উপহার দেওয়া হয়।
এ ছাড়া অসুস্থ ব্যক্তিদের চিকিৎসা সহায়তায় পাশে দাঁড়িয়েছে গোয়ালন্দ, রাউজান, রাঙ্গুনিয়া, পাবনা টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ও সাতক্ষীরা বন্ধুসভা। শিশুদের মধ্যে শিক্ষা উপকরণ বিতরণ করেছে নোয়াখালী, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়, মানিকগঞ্জ ও সোনারগাঁও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। নারীদের পিরিয়ড নিয়ে সচেতনতামূলক ক্যাম্পেইন ও স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণ করেছে নারায়ণগঞ্জ, রাঙামাটি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধুসভা। বৃদ্ধাশ্রমে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প, ওষুধ বিতরণ ও উপহার দিয়েছে যশোর বন্ধুসভা; একই কার্যক্রম বেদেপল্লিতে করেছে লক্ষ্মীপুর বন্ধুসভা। শয্যাশায়ী ও মানসিক ভারসাম্যহীন এক বৃদ্ধের পাশে দাঁড়িয়েছে পুণ্ড্র ইউনিভার্সিটি বন্ধুসভা। স্বাবলম্বী করার উদ্দেশ্যে ১০০ গৃহিণীকে কোয়েল পাখি উপহার দিয়েছে সিলেট বন্ধুসভা। এক বছরের জন্য দুই শিক্ষার্থীর পড়াশোনার দায়িত্ব নিয়েছে মুরারিচাঁদ কলেজ বন্ধুসভা। কিশোরীদের স্বাস্থ্যসুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিদ্যালয়ে হাইজিন কর্নার স্থাপন করেছে ঠাকুরগাঁও বন্ধুসভা।
বইপড়ুয়া শিক্ষার্থীদের সম্মাননা দিয়েছে পাবনা বন্ধুসভা, গোবিপ্রবি বন্ধুসভার উদ্যোগে মসজিদে কোরআন শরিফ প্রদান করা হয়, পঞ্চগড় বন্ধুসভার উদ্যোগে পাখি রক্ষায় গাছে মাটির হাঁড়ি বেঁধে দিয়েছেন বন্ধুরা, শিশুদের নতুন জামা উপহার দিয়েছে নোবিপ্রবি বন্ধুসভা, ফেনীতে এতিমখানায় খাবার ও ক্রীড়াসামগ্রী দিয়েছে বন্ধুসভা, ২০০টি পরিবারের মধ্যে কৃষিপণ্য ও উন্নত মানের কৃষিবীজ বিতরণ করেছে ড্যাফোডিল বন্ধুসভা, শহরজুড়ে জরুরি সেবা নম্বরের স্টিকার সেঁটে দিয়েছে ফরিদপুর বন্ধুসভা, শহরের বিভিন্ন স্থানে জেব্রা ক্রসিং এঁকে দিয়েছে নওগাঁ বন্ধুসভা, নৃগোষ্ঠী প্রমীলা ফুটবল একাডেমিকে সম্মাননা দিয়েছে রায়গঞ্জ বন্ধুসভা, প্রবীণদের মুখে হাসি ফোটাতে বৃদ্ধাশ্রমে সময় কাটান পবিপ্রবি বন্ধুসভার বন্ধুরা, কুকুরছানাদের নিরাপদ আশ্রয় দিয়েছে ক্যামব্রিয়ান বন্ধুসভা, মাদকবিরোধী প্রচারণা করেছে নীলফামারী বন্ধুসভা, পথচারীদের পানির তৃষ্ণা নিবারণে পরিশোধন ফিল্টার উপহার দিয়েছে ডিআইইউ বন্ধুসভা, রেলস্টেশনের ছিন্নমূল মানুষের মধ্যে মশারি বিতরণ করেছে সৈয়দপুর বন্ধুসভা, বৃক্ষরোপণ করেছে নাটোর বন্ধুসভা, কৃষকের পতিত জমিতে জৈব সবজি বাগান করে দিয়েছে খুলনা বন্ধুসভা, গোমতীপারের কৃষকদের উন্নত মানের সবজির বীজ উপহার দিয়েছে কুমিল্লা বন্ধুসভা, ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধে প্রচারাভিযান করেছে মোংলা বন্ধুসভা, গাইবান্ধা বন্ধুসভার বন্ধুরা মুচি দোকানি মন্টু রবিদাসের (৬৫) পাশে দাঁড়িয়েছেন, শিশুদের নিয়ে দিনব্যাপী আনন্দ উৎসব করেছে হাবিপ্রবি বন্ধুসভা, ধূমপানবিরোধী সচেতনতামূলক প্রচারাভিযান করেছে নড়াইল বন্ধুসভা, অসচ্ছল হাঁসের খামারিকে আর্থিক সহায়তা দিয়েছে লালমনিরহাট বন্ধুসভা, ভবিষ্যতের পাঠক তৈরি করতে বিশেষ উদ্যোগ নেয় চট্টগ্রাম বন্ধুসভা, শিশুদের নিয়ে হাসির গল্প ও কৌতুক প্রতিযোগিতা করে সিরাজগঞ্জ বন্ধুসভা, বগুড়া বন্ধুসভার উদ্যোগে অরক্ষিত রেলক্রসিং নিয়ে সচেতনতা কর্মসূচি পালন করা হয়।
১৩ নভেম্বর, রাজধানীর আগারগাঁও জাতীয় আর্কাইভ মিলনায়তনে বন্ধুসভার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে ‘একটি ভালো কাজ’ কর্মসূচির সেরাদের সম্মাননা দেওয়া হবে।