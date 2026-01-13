সাংগঠনিক সফর
মানবিকতা দিয়ে বাংলাদেশকে জয়ী করতে হবে
স্থানীয় বন্ধুসভাগুলোর কার্যক্রম আরও গতিশীল করার অংশ হিসেবে নাটোরে সাংগঠনিক সফর করেছে বন্ধুসভা জাতীয় পরিচালনা পর্ষদের প্রতিনিধিদল। ৯ জানুয়ারি জেলা শহরের একটি রেস্তোরাঁয় তারা নাটোর বন্ধুসভার নবগঠিত কমিটির অভিষেক অনুষ্ঠান ও দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালায় যোগ দেয়।
প্রতিনিধিদলে ছিলেন জাতীয় পর্ষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদা মুহসিনা বুশরা, দপ্তর সম্পাদক আলাদিন আল আসাদ, কার্যনির্বাহী সদস্য নাঈমা সুলতানা এবং ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সহসভাপতি রাজা মান্নান তালুকদার, সাংগঠনিক সম্পাদক তানভীর হাসান ও অর্থ সম্পাদক আতিকুর রহমান।
স্বাগত বক্তব্য দেন প্রথম আলোর নাটোর প্রতিনিধি মুক্তার হোসেন।
বন্ধুদের উদ্দেশে জাতীয় পর্ষদের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহমুদা মুহসিনা বুশরা বলেন, 'সবার আগে আমাদের সবাইকে যোগ্য মানুষ হতে হবে। মানবিকতা দিয়ে বাংলাদেশকে জয়ী করতে হবে। এ লক্ষ্যেই বন্ধুসভার সদস্যরা সারা দেশে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করছেন।'