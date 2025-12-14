শহীদ বুদ্ধিজীবীদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করল প্রথম আলো বন্ধুসভা
আজ ১৪ ডিসেম্বর, শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবস। মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ১৯৭১ সালের এই দিনে পরিকল্পিতভাবে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে বাংলাদেশকে মেধাশূন্য করার অপচেষ্টা চালিয়েছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের দোসররা। তবে তাদের এ অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়। বাংলাদেশে উদিত হয় স্বাধীনতার সূর্য এবং পৃথিবীর বুকে জায়গা করে নেয় ‘বাংলাদেশ’ নামে স্বাধীন ভূখণ্ড।
জাতীয় এই শ্রেষ্ঠ সন্তানদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেছে প্রথম আলো বন্ধুসভা। আজ রোববার সকালে রাজধানীর রায়েরবাজার শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করার মধ্য দিয়ে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের স্মরণ করেন বন্ধুরা। সেখানে কিছু সময় নীরবতা পালন করা হয়।
উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সম্রাট। তিনি বলেন, বিগত বছরের তুলনায় এবার দর্শনার্থী ও শ্রদ্ধা নিবেদনকারীর সংখ্যা তুলনামূলক কম। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বর্তমান প্রজন্মের একাংশ শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসের তাৎপর্য ও মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। সেই ইতিহাস নতুন প্রজন্মের সামনে আরও স্পষ্টভাবে তুলে ধরা জরুরি।
ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার দপ্তর সম্পাদক মেঘা খেতান বলেন, ‘মুক্তিযুদ্ধ কেবল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা নয়, এটি আমাদের জাতিসত্তার ভিত্তি। প্রথম আলো বন্ধুসভার বন্ধুরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হৃদয়ে ধারণ ও নিয়মিতভাবে তা চর্চা করেন।
ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক রাজা মান্নান তালুকদার বলেন, ‘শ্রদ্ধা নিবেদন, স্মরণ অনুষ্ঠান ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে ইতিহাসকে জীবিত রাখাই আমাদের লক্ষ্য।’
এই শ্রদ্ধা, এই স্মরণ ও এই চর্চাই একদিন সারা দেশের মানুষের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ জাগিয়ে তুলবে—এটাই বন্ধুসভার বন্ধুদের বড় প্রত্যাশা। বর্তমান প্রজন্মের সামনে মুক্তিযুদ্ধের গুরুত্ব তুলে ধরতে পরিবার, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সামাজিক পরিসরে ধারাবাহিক উদ্যোগের ওপরও গুরুত্ব দেন তাঁরা।
কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মহানগর বন্ধুসভার সাধারণ সম্পাদক হাসান মাহমুদ সম্রাট, সাংগঠনিক সম্পাদক অনিক সরকার, দপ্তর সম্পাদক মেঘা খেতান, পাঠাগার ও পাঠচক্র সম্পাদক রাজা মান্নান তালুকদার, বন্ধু তাহোসিন আহমেদ, হোসাইন ইসলামসহ সোনারগাঁ বন্ধুসভার বন্ধুরা।
শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ শেষে দেশ ও জাতির কল্যাণ কামনা এবং শহীদ বুদ্ধিজীবীদের আত্মত্যাগ ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করা হয়।
সাংগঠনিক সম্পাদক, ঢাকা মহানগর বন্ধুসভা