কার্যক্রম

গোপালগঞ্জ ও গোবিপ্রবি বন্ধুসভার সঙ্গে জাতীয় পর্ষদের বৈঠক

বন্ধুসভা ডেস্ক
গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাম্ফিথিয়েটারে গোপালগঞ্জ ও গোবিপ্রবি বন্ধুসভার সঙ্গে জাতীয় পর্ষদের বৈঠকছবি: বন্ধুসভা

গোপালগঞ্জ ও গোবিপ্রবি বন্ধুসভার সঙ্গে সাংগঠনিক বৈঠক করেছে জাতীয় পরিচালনা পর্ষদ। ২৪ অক্টোবর গোপালগঞ্জ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাম্ফিথিয়েটারে এটি অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকে জাতীয় পর্ষদের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক। পরিচয় পর্বের পর প্রথমেই গোপালগঞ্জ ও গোবিপ্রবি বন্ধুসভার বিভিন্ন কাজের খোঁজখবর নেন তিনি। ফরহাদ হোসেন মল্লিক বলেন, ‘তরুণরাই পারে সমাজে মানবিকতার আলো ছড়িয়ে দিতে। নিজেদের বিশ্ববিদ্যালয় ও এলাকার উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত থেকে সবাইকে অনুপ্রাণিত করতে হবে।’

বৈঠক শেষে গোপালগঞ্জ ও গোবিপ্রবি বন্ধুসভার বন্ধুদের সঙ্গে জাতীয় পর্ষদের সাধারণ সম্পাদক ফরহাদ হোসেন মল্লিক
ছবি: বন্ধুসভা

ফরহাদ হোসেন সদস্যদের সংগঠিতভাবে কাজ করার পরামর্শ দেন এবং বলেন, ‘বন্ধুসভার প্রতিটি কাজেই যেন থাকে সৃজনশীলতা, দায়িত্ববোধ আর আনন্দ—এমনভাবে কাজ করতে হবে, যাতে অন্যরা অনুসরণ করতে চায়।’

বৈঠক শেষে তিনি গোপালগঞ্জ ও গোবিপ্রবি বন্ধুসভার সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রশংসা করেন এবং আগামীর কার্যক্রমে আরও উদ্যমী হওয়ার আহ্বান জানান।

কার্যক্রম থেকে আরও পড়ুন