জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গণিতের গুরুত্ব রয়েছে

‘আম্মুর হাত ধরে এবারই প্রথমবার পরীক্ষা দিতে এসেছি। গণিত নিয়ে অনেক স্বপ্ন আমার। এটি আমার ভালো লাগার একটি বিষয়ও।’ ১৬ জানুয়ারি খুলনা জিলা স্কুলে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক-প্রথম আলো গণিত উৎসব ২০২৬-এর আঞ্চলিক পর্বে এসে এভাবেই অনুভূতি ব্যক্ত করে ইসলামাবাদ কলেজিয়েট স্কুলের পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থী তুহিন হোসাইন।
এদিন কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সকালে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের পদচারণে মুখর হয়ে ওঠে খুলনা জিলা স্কুল প্রাঙ্গণ। যশোর, নড়াইল, গোপালগঞ্জ, বাগেরহাট, খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলার বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী এই উৎসবে অংশ নেয়। সকাল ৯টায় জাতীয় সংগীতের সঙ্গে পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে উৎসবের উদ্বোধন হয়। সকাল ১০টা থেকে বিদ্যালয়ের ২৯টি কক্ষে গণিতের পরীক্ষা শুরু হয়। পরীক্ষার ফলাফল অনলাইনে প্রকাশ করা হবে।
‘গণিত শেখো, স্বপ্ন দেখো’ স্লোগানে উৎসবের উদ্বোধন করেন খুলনা জিলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোহাম্মদ ফারুকুল ইসলাম। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে গণিতের গুরুত্ব রয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ‘গণিত উৎসব শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করছে।’
ডাচ্-বাংলা ব্যাংক খুলনার উপব্যবস্থাপক মাহমুদুল ইসলাম বলেন, ‘গণিতের ভয় জয় করাই এই আয়োজনের মূল লক্ষ্য। এখানে হার-জিত থাকলেও অংশগ্রহণই সবচেয়ে বড় অর্জন। শিক্ষার্থীরাই ভবিষ্যতে দেশের মুখ বিশ্বে উজ্জ্বল করবে। ডাচ্-বাংলা ব্যাংক শিক্ষার্থীদের কল্যাণে নানা ধরনের সহযোগিতা করে থাকে।’
খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যাপক হায়দার আলী বিশ্বাস বলেন, ‘গণিতের ভীতিকে দূর করতে আজকের এই উৎসব। গণিত জয়ের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে সামনে এগিয়ে নিতে চাই।’
উৎসব ঘিরে প্রথমা প্রকাশন, তৌফিক প্রকাশন, আদর্শ প্রকাশন, রকমারি, স্বপ্ন ’৭১ ও ল্যাব বাংলার স্টল বসেছে। সেসব স্টল ঘুরে দেখেন শিক্ষার্থী ও অভিভাবকেরা। অনেকে বইও কেনেন।
উদ্বোধনী পর্বে আরও উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যাপক লস্কর এরশাদ আলী, অধ্যাপক আজিজুর রহমান, ফার্মেসি বিভাগের অধ্যাপক মো. আনিসুজ্জামান, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক মনিশঙ্কর মণ্ডল, প্রথম আলোর প্রতিনিধি উত্তম মণ্ডল, খুলনা বন্ধুসভার সভাপতি স্বর্ণকমল রায় এবং বন্ধুসভার বন্ধুরা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন খুলনা বন্ধুসভার এম এম মাসুম বিল্যাহ।
